Franța devine prima țară europeană care interzice accesul copiilor sub 15 ani larețelele de socializare. Parlamentul de la Paris a adoptat definitiv marți legea care obligă platformele online să verifice vârsta utilizatorilor și să blocheze conturile minorilor care nu îndeplinesc condițiile legale.

Proiectul de lege a fost aprobat definitiv de Adunarea Națională cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă, după ce trecuse anterior și de Senatul Franței, potrivit AFP.

Noua lege va intra în vigoare în două etape. Începând cu 1 septembrie, toate conturile noi create pe platformele de socializare vor fi supuse verificării vârstei utilizatorilor.

De la 1 ianuarie, măsura se va aplica și conturilor deja existente.

Potrivit ministrului delegat pentru Digitalizare, Anne Le Henanff, utilizatorii vor trebui să își dovedească vârsta pentru a putea utiliza platformele.

„Noi, francezii, peste patru luni vom trebui toți să ne dovedim vârsta. Dacă aveți sub 15 ani, contul va fi închis”, a declarat oficialul.

Legea nu prevede amenzi pentru copii sau părinți. Responsabilitatea revine platformelor de socializare, care vor trebui să implementeze unul sau mai multe sisteme de verificare a vârstei.

Președintele Emmanuel Macron a salutat adoptarea legii și a afirmat că Franța este prima țară europeană care face un astfel de pas.

„Franța deschide calea în Europa pentru protecția copiilor noștri, a adolescenților noștri. Vom continua”, a transmis liderul de la Palatul Élysée.

Măsura este considerată una dintre cele mai stricte adoptate până acum în Uniunea Europeană în privința utilizării rețelelor sociale de către minori.

Legea adoptată marți introduce și o altă schimbare importantă în sistemul de educație. Utilizarea telefoanelor mobile va fi interzisă și în licee, după ce această regulă era deja aplicată în școlile primare și gimnaziale. Totuși, unitățile de învățământ vor putea introduce anumite excepții prin regulamentele interne.

Autoritățile franceze au justificat măsura prin numărul tot mai mare de studii și avertismente privind efectele rețelelor de socializare asupra copiilor și adolescenților.

Printre riscurile invocate se numără: dependența de platformele online, expunerea la conținut violent sau nepotrivit, afectarea sănătății mintale, timpul excesiv petrecut în fața ecranelor.

În paralel, Comisia Europeană a prezentat în luna aprilie o aplicație paneuropeană pentru verificarea vârstei utilizatorilor online, iar mai multe companii dezvoltă sisteme similare.

După decizia Franței, mai multe țări europene iau în calcul adoptarea unor legi asemănătoare pentru limitarea accesului copiilor la rețelele de socializare.

Adoptarea legii franceze ar putea deveni un model pentru alte state din Uniunea Europeană, în contextul dezbaterilor tot mai intense privind protejarea minorilor în mediul online.