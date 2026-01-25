Franța grăbește legea care interzice rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Anunțul făcut de Macron

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat sâmbătă intenția de a accelera adoptarea unei legi naționale care să blocheze accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, demers ce face parte dintr-o tendință tot mai amplă, la nivel internațional, de limitare a utilizării acestor platforme de către tineri.

Într-un mesaj video difuzat sâmbătă, 24 ianuarie, de postul BFMTV, șeful statului a afirmat că a cerut guvernului să recurgă la „procedura accelerată”, astfel încât proiectul de lege să fie adoptat rapid de Parlament și să poată intra în vigoare odată cu debutul următorului an școlar.

„Am cerut guvernului să declanșeze procedura accelerată pentru ca lucrurile să meargă cât mai repede posibil și să ajungă în Senat. Pentru că ceea ce vreau să fac — angajamentul pe care l-am luat, de altfel, într-una dintre dezbaterile mele din provincie cu presa regională — este ca această lege să fie aplicabilă de la începutul anului școlar viitor”, a declarat Emmanuel Macron în videoclipul filmat chiar de el, aparent de la Palatul Élysée.

În cadrul procedurii accelerate, un proiect de lege este analizat o singură dată în fiecare cameră a Parlamentului, față de cele două lecturi prevăzute în mod obișnuit. Președintele a subliniat că această opțiune este în concordanță cu obiectivul stabilit, acela ca legea să fie operațională din septembrie.

„Creierul copiilor și adolescenților noștri nu este de vânzare. Emoțiile copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare și nici de manipulat, nici de platformele americane, nici de algoritmii chinezi”, a adăugat Emmanuel Macron.

Proiectul de lege, inițiat de grupul Renaissance, include și măsuri suplimentare care vizează folosirea telefoanelor mobile în școli. Textul prevede extinderea interdicției telefoanelor, începând cu anul școlar 2026, pentru elevii de liceu, pe lângă cei din ciclul primar și gimnazial. De asemenea, legea introduce interdicția folosirii telefoanelor mobile și în licee.

Guvernul a declanșat oficial procedura vineri, iar proiectul legislativ urmează să fie dezbătut luni în Adunarea Națională.

Inițiativa Franței se înscrie într-un context internațional mai larg. După ce Australia a devenit, în 2024, prima țară care a interzis accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani, Camera Lorzilor din Regatul Unit a aprobat recent o măsură similară.

La nivel european, în luna septembrie, Ursula von der Leyen, a anunțat intenția de a adopta o abordare mai strictă în cadrul Uniunii Europene privind utilizarea rețelelor sociale de către copii, semnalând posibilitatea unor reglementări comune în acest domeniu.