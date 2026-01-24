Ministrul Agrictulturii, despre acordul Mercosur: Nu cred că va fi aplicabil

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat sâmbătă că Acordul UE-Mercosur, deși semnat, nu va intra în vigoare până la pronunțarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, avertizând că forțarea ratificării ar putea provoca tensiuni la nivelul Comisiei Europene.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat sâmbătă, la Prima TV, că Acordul UE-Mercosur nu va fi aplicabil până când Curtea Supremă de Justiţie nu se va pronunţa. Ministrul a explicat că votul din Parlamentul European, în care mulţi europarlamentari din Polonia, Italia şi Grupul PPE au susţinut trimiterea acordului la CJUE, consolidează această poziţie.

”Eu vă spun sigur că acest Mercosur, până când Curtea Supremă de Justiţie nu se pronunţă, nu va fi aplicabil. Nu cred că va fi aplicabil pentru că, gândiţi-vă, în Parlamentul European s-a dat un vot corect.” a declarat Florin Barbu.

Barbu a avertizat că o eventuală forţare a aplicării acordului, fără decizia CJUE şi fără votul Parlamentului European, ar putea degenera la nivelul Comisiei Europene. El a adăugat că preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, s-ar putea confrunta cu o moţiune de cenzură în Parlamentul European.

Ministrul Agriculturii a declarat că Acordul Mercosur ridică probleme juridice și trebuie votat în Parlamentul European înainte de ratificarea în parlamentele naționale. Ministrul estimează că CJUE se va pronunța într-o săptămână, iar negocierile pentru modificarea acordului vor continua la nivelul Consiliului de Miniștri și al Parlamentului European.

Barbu a atras atenția că România va fi afectată economic, deoarece producția de porumb din Mercosur este mai ieftină și mai mare, inclusiv prin utilizarea porumbului modificat genetic și a precipitațiilor ridicate, ceea ce reduce costurile. În privința comerțului cu carnea de pui, impactul ar fi redus, reprezentând doar 1,5% din consumul UE.

Florin Barbu a subliniat că România este lider la exportul de pui, carne de vită, ouă și cereale în Uniunea Europeană, dar acordul Mercosur ar putea afecta producția autohtonă din cauza costurilor mai mici și a diferențelor de standarde. Ministrul a precizat că extinderea pieței ar fi utilă doar dacă toate produsele respectă aceleași norme de calitate, mediu și sănătate.

Parlamentul European a votat miercuri sesizarea CJUE pentru validitatea Acordului Mercosur, decizie salutată de PSD și criticată de PNL, care consideră că aceasta împiedică aplicarea clauzelor de salvgardare și protecția fermierilor români. Florin Barbu a avertizat că fără aceste măsuri, competitivitatea și viitorul agriculturii europene ar putea fi compromise.