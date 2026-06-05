Ministerul Agriculturii a anunțat vineri că urmărește permanent evoluția referitoare la pesta porcină din regiune, după confirmarea primului focar la porcii domestici din Ungaria. Autoritățile române pregătesc măsuri suplimentare de control la frontieră și intensifică verificările pentru a limita riscul introducerii virusului în țară.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că a avut discuții cu conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor după confirmarea unui focar de pestă porcină africană la porcii domestici din Ungaria.

"Ieri şi astăzi, am avut consultări cu preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe tema pestei porcine africane, în urma descoperirii primului focar de PPA la porcii domestici din Ungaria. Am primit asigurări din partea preşedintelui ANSVSA că vor fi luate măsuri ferme şi imediate. De asemenea, vor fi intensificate controalele pentru a reduce la minimum riscul intrării în ţară a produselor sau animalelor infectate cu PPA", a scris, pe Facebook, Tanczos Barna.

Potrivit ministrului interimar, măsurile de prevenire și combatere a pestei porcine africane rămân o prioritate pentru autoritățile române, în contextul efectelor pe care boala le poate avea asupra sectorului suin.

Acesta a amintit că pesta porcină africană este prezentă în România de nouă ani.

Recent, virusul pestei porcine africane a fost identificat într-o fermă din localitatea Vallaj, situată în județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, în nord-estul Ungariei. Boala nu afectează oamenii, însă este extrem de contagioasă și mortală pentru porci, motiv pentru care autoritățile iau măsuri rapide pentru limitarea răspândirii acesteia.

Autoritatea Sanitară Veterinară din Ungaria (NEBIH) a anunțat joi descoperirea focarului și măsurile dispuse după confirmarea cazului.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile ungare și preluate de Reuters, aproximativ 3.000 de porci din ferma afectată vor fi sacrificați pentru a preveni extinderea virusului.

Decizia a fost luată după confirmarea primului focar de pestă porcină africană în rândul porcilor domestici din Ungaria.

Pesta porcină africană s-a extins în ultimii ani din Africa către Europa și Asia, provocând pierderi importante în sectorul zootehnic.

Virusul a dus la moartea a sute de milioane de porci și a determinat impunerea unor restricții comerciale care au influențat piața mondială a cărnii.

În ultimii ani, focare de pestă porcină africană au fost depistate în mai multe state europene, printre care Croația, Spania, Germania, Italia și Estonia, situații care au impus sacrificarea animalelor pentru limitarea răspândirii bolii.