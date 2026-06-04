Pestă porcină africană la granița cu România. Mii de porci vor fi sacrificați

Autoritățile sanitar-veterinare din Ungaria au confirmat apariția unui focar de pestă porcină africană la o fermă din localitatea Vállaj, aflată în apropierea frontierei cu România. Măsura dispusă prevede sacrificarea a aproximativ 3.000 de animale, în timp ce ancheta epidemiologică este în desfășurare pentru identificarea sursei infecției.

Focarul a fost depistat la o fermă din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, în nord-estul Ungariei, într-o zonă situată aproape de granița cu România. Potrivit autorităților maghiare, acesta este primul caz de pestă porcină africană confirmat la porci domestici în Ungaria, țară care are un efectiv estimat la aproximativ trei milioane de animale.

„Sacrificarea a aproximativ 3.000 de animale a început joi, după ce prezenţa pestei porcine africane a fost confirmată la un fermier din Szabolcs. Sacrificarea animalelor este aşteptată să fie finalizată în 3-4 zile. În plus, au început investigaţii epidemiologice, iar autorităţile derulează o investigaţie pentru a afla de unde a ajuns virusul la fermă şi de unde au provenit animalele de la ferma infectată", a declarat Imre Nemes, preşedintele Oficiului Naţional pentru Siguranţa Alimentelor.

În prezent, autoritățile au identificat cinci exploatații care au avut legături cu ferma unde a fost confirmată boala, precum și două abatoare. Conform informațiilor apărute în presa maghiară, focarul a fost descoperit la o fermă cu 250 de scroafe și aproximativ 3.000 de purcei.

Pentru limitarea răspândirii virusului, autoritățile au instituit o zonă de protecție pe o rază de trei kilometri și o zonă de supraveghere de zece kilometri în jurul focarului.

Medicii veterinari oficiali vor efectua verificări în toate exploatațiile de porci și în gospodăriile din zonele afectate. Animalele vor fi supuse examinărilor clinice, iar probe de laborator vor fi recoltate pentru a exclude existența infecției și în alte ferme din regiune.

Autoritățile maghiare au anunțat că, în acest moment, schimburile comerciale cu statele Uniunii Europene nu sunt afectate, restricțiile fiind aplicate doar în zona aflată sub supraveghere.

Imre Nemes a afirmat că pesta porcină africană nu reprezintă un pericol pentru populație.

„Pesta porcină africană este complet inofensivă pentru oameni, iar produsele din carne de porc şi produsele disponibile în Ungaria sunt sigure şi pot fi consumate în siguranţă", a declarat oficialul.

În prezent, focare de pestă porcină africană sunt raportate în mai multe state europene, inclusiv în România, unde boala a avut un impact semnificativ asupra sectorului de creștere a porcilor.

România se numără printre principalii parteneri comerciali ai Ungariei în domeniul cărnii de porc și al comerțului cu purcei.