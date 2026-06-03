În multe sate din Transilvania, carnea de porc este nelipsită de la masa de prânz, fiind ingredientul de bază pentru toate preparatele consistente. Tocănița de cartofi noi cu carne de porc este una dintre mâncărurile pregătite aproape săptămânal de gospodine, iar rezultatul este întotdeauna pe apreciat de întreaga familie.

Ingredientele necesare:

600 g carne de porc tăiată cuburi

500 g cartofi noi

500 ml apă

200 ml apă

100 ml vin roșu

6 morcovi tăiați grosier

2 cepe medii

2 linguri făină

3 linguri ulei

sare

piper

vegeta de casă

Pentru început, carnea de porc se taie în cuburi potrivite și se condimentează cu sare și piper, după care se rumenește într-o cratiță încăpătoare în ulei încins, până capătă o culoare aurie pe toate părțile.

După ce carnea este ușor rumenită, se adaugă ceapa tocată mărunt, care se gătește împreună cu aceasta până devine moale și translucidă, eliberându-și dulceața naturală și îmbogățind aroma preparatului.

Se adaugă apoi morcovii tăiați mai mare, care dau un gust ușor dulceag și ajută la consistența finală a tocăniței, iar totul se amestecă ușor. Se pune făina peste compoziție și se amestecă treptat, astfel încât sosul să se îngroașe pe măsură ce fierbe. La final se toarnă vinul roșu, care dă un plus de gust și ajută la desprinderea aromelor rămase pe fundul vasului.

După ce vinul scade ușor, se adaugă apa, iar preparatul se lasă la foc mic să fiarbă încet, timp în care carnea de porc devine fragedă și suculentă, iar sosul începe să capete o textură mai densă și mai omogenă. Spre final, se adaugă cartofii noi, bine spălați, care fierb direct în sos.

Preparatul se servește cald, de preferat alături de o salată asortată cu roșii, castraveți și ceapă.