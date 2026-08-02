Un sos de usturoi bine făcut poate transforma complet o masă simplă într-o experiență culinară deosebită. Fie că este servit alături de fripturi fragede, cartofi copți, pește la grătar sau preparate de tip fast-food, acest preparat rămâne unul dintre cele mai populare sosuri din bucătăria românească. Deși pare extrem de simplu de realizat, obținerea unei texturi cremoase și a unui gust echilibrat necesită respectarea câtorva pași esențiali.

Pentru a pregăti această rețetă rapidă aveți nevoie de ingrediente simple, pe care le aveți cel mai probabil deja în bucătărie. Baza sosului o constituie usturoiul proaspăt, iar calitatea acestuia influențează direct rezultatul final.

o căpățână de usturoi proaspăt

150 grame de smântână fermentată sau iaurt grecesc

două linguri de maioneză

o lingură de ulei de măsline sau de floarea-soarelui

o linguriță de suc de lămâie

sare și piper după gust

puțin mărar proaspăt tocat fin pentru un plus de prospețime

Primul pas constă în curățarea și pregătirea usturoiului. Pentru a evita un gust mult prea agresiv sau amar, este recomandat să zdrobiți cățeii de usturoi foarte bine, folosind o presă specială sau un praf de sare grunjoasă pe un tocător de lemn. Sarea ajută la zdrobirea fibrelor și la eliberarea aromelor naturale.

După ce usturoiul a fost transformat într-o pastă fină, se adaugă treptat uleiul, amestecând energic așa cum se procedează la maioneză. Acest proces ajută la emulsionare și oferă o bază fină.

În etapa următoare se încorporează smântâna sau iaurtul grecesc, urmate de cele două linguri de maioneză. Se amestecă bine până când compoziția devine omogenă și fină. Se adaugă sucul de lămâie pentru a tăia din grăsime și pentru a oferi o notă răcoritoare, iar la final se potrivește gustul cu sare, piper și mărar tocate fin.

Dacă preferați o variantă mai ușoară, puteți înlocui smântâna și maioneza exclusiv cu iaurt grecesc cremos. Pentru cei care își doresc un sos extrem de fin, un blender vertical poate fi folosit pentru a omogeniza totul în doar câteva secunde.

Pentru ca aromele să se întrepătrundă perfect, este recomandat ca sosul de usturoi să fie lăsat la frigider cel puțin jumătate de oră înainte de a fi servit. Se păstrează excelent într-un recipient din sticlă închis ermetic timp de două sau trei zile.