Tocătorul este unul dintre obiectele din bucătărie pe care se pot acumula cele mai multe bacterii. Un profesor specializat în siguranță alimentară a explicat ce metode de curățare sunt eficiente și cum poate fi redus riscul contaminării cu microorganisme periculoase.

Specialiștii în microbiologie avertizează că tocătorul folosit zilnic în bucătărie poate ajunge să fie mai murdar decât capacul unei toalete. Într-o analiză recentă privind obiectele obișnuite pe care se găsesc cantități surprinzător de mari de microbi, tocătoarele s-au aflat printre cele mai contaminate obiecte din locuință, alături de bureții pentru vase și sticlele reutilizabile de apă.

Mai multe suprafețe din casă pot fi, din punct de vedere tehnic, mai murdare decât capacele de toaletă, chiar dacă acestea din urmă sunt dezinfectate frecvent. Nu este necesară o reacție exagerată, însă tocătorul folosit la pregătirea cinei merită o atenție mai mare, indiferent dacă pe el au fost tăiați dovlecei sau tranșată carne de pui.

Curățarea corectă a acestei suprafețe este importantă atât pentru eliminarea mirosurilor și petelor, cât și pentru reducerea riscului de contaminare cu bacterii precum Salmonella sau E. coli.

Doctorul Keith R. Schneider, profesor de siguranță alimentară la Universitatea din Florida, a răspuns pentru The Guardian, celor mai importante întrebări referitoare la igiena tocătoarelor. Pentru persoanele care tind să complice procesul de curățare, specialistul oferă o recomandare simplă: „Spălarea cu apă și săpun rămâne o opțiune excelentă pentru majoritatea situațiilor de curățare.”

Iată cum trebuie igienizate corect tocătoarele și care sunt semnele care arată că acestea nu mai pot fi utilizate în siguranță.

Cele mai multe tocătoare fabricate din plastic, sticlă, oțel inoxidabil sau materiale compozite pot fi introduse în mașina de spălat vase. Este recomandat să fie așezate pe raftul inferior, unde temperaturile ridicate pot contribui și la igienizarea suprafeței. În schimb, tocătoarele din lemn nu trebuie introduse în mașina de spălat vase, fiind necesară curățarea lor manuală. Pentru spălare poate fi utilizat un burete delicat, care să nu deterioreze suprafața lemnului.

Marian Bull, autoare specializată în gastronomie, recomandă bureții compostabili. Aceasta a testat și evaluat 10 dintre cele mai bune tocătoare fără plastic.

Dacă tocătorul nu s-a deteriorat după un ciclu de spălare, este recomandat ca această greșeală să nu fie repetată. Contactul îndelungat cu apa foarte fierbinte poate provoca deformarea și crăparea lemnului. Pentru protejarea tocătorului și prelungirea duratei sale de utilizare, Bull recomandă aplicarea unui ulei alimentar special. Acesta trebuie folosit după spălare, după ce tocătorul a fost lăsat să se usuce pe parcursul nopții.

Autoarea aplică aceeași metodă în cazul tocătorului său din lemn de arțar John Boos, pe care îl folosește de aproape zece ani. În România se găsesc în comerț ulei special pentru tocătoare pentru tratare și întreținere.

După ce toate urmele de detergent au fost îndepărtate prin clătire, excesul de apă trebuie absorbit cu ajutorul unei cârpe curate sau al unor prosoape de hârtie. Sunt recomandate prosoape din bumbac. Un tocător depozitat în timp ce este încă umed poate deveni un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor. Din acest motiv, el trebuie așezat în poziție verticală, sprijinit de un perete sau de un alt obiect. Această poziționare permite aerului să circule în jurul tocătorului și ajută la uscarea completă înainte ca obiectul să fie pus în dulap sau în locul său obișnuit.

Pentru curățarea tocătorului este suficient, în cele mai multe situații, un detergent obișnuit de vase, utilizat împreună cu apă caldă.

„Săpunurile antibacteriene nu oferă un avantaj suplimentar semnificativ față de săpunurile obișnuite”, a declarat Schneider.

Prin urmare, nu este necesar un produs special. Curățarea atentă și frecarea temeinică a suprafeței sunt mai importante decât alegerea unui detergent antibacterian.

Apa și săpunul sunt suficiente atunci când tocătorul a fost folosit pentru alimente precum legume, fructe sau pâine. Există însă și situații în care dezinfectarea suprafeței este recomandată.

„Dacă ai tăiat carne crudă, care are un potențial mai mare de a conține agenți patogeni, ar fi bine să dezinfectezi tocătorul”, a spus Schneider.

Tocătoarele compatibile cu mașina de spălat vase vor fi igienizate în timpul ciclului de spălare. Pentru curățarea manuală, specialistul recomandă prepararea unei soluții pe bază de înălbitor. O lingură de înălbitor de uz casnic, fără parfum, trebuie diluată într-un litru de apă. Soluția obținută se aplică în cantitate suficientă pe întreaga suprafață a tocătorului și se lasă să acționeze între 5 și 10 minute. După dezinfectare, tocătorul trebuie clătit foarte bine și lăsat să se usuce complet la aer înainte de a fi depozitat.

Cele mai multe tocătoare dezvoltă, în timp, mici urme de uzură. Aceste semne nu indică automat că obiectul trebuie aruncat. Tocătorul de bucătărie trebuie însă înlocuit atunci când apar șanțuri foarte adânci, care nu mai pot fi curățate sau șlefuite eficient, deformări importante, crăpături ori mirosuri persistente care nu dispar în urma spălării.

„Bacteriile nu se văd, așa că nu poți spune cu adevărat dacă un tocător este sigur sau nu doar privindu-l”, a avertizat Schneider. „Un tocător puternic deteriorat, fie el din lemn sau din plastic, ar trebui înlocuit. Acele crăpături sunt locuri în care microbii se pot ascunde.”

În astfel de situații, utilizarea tocătorului nu mai este recomandată. Înlocuirea lui cu unul nou reduce riscurile și permite pregătirea alimentelor în condiții mai sigure.