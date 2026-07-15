Folosirea unei cantități prea mari de detergent este una dintre greșelile care pot face prosoapele să miroasă neplăcut chiar și după spălare, potrivit publicației Southern Living.

Reziduurile acumulate în fibre pot reține umezeala și impuritățile, favorizând apariția mirosului de stătut.

Problema este frecventă în cazul prosoapelor, deoarece materialul lor este conceput să absoarbă și să păstreze apa. Dacă acestea nu sunt clătite și uscate complet, umezeala, uleiurile de pe piele și reziduurile produselor de spălare pot rămâne în fibre.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este adăugarea unei cantități prea mari de detergent în mașina de spălat. Deși poate părea că o doză mai generoasă curăță mai bine, efectul poate fi exact opusul.

Atunci când detergentul nu este eliminat complet la clătire, reziduurile rămân în fibrele prosopului. În timp, acestea se pot acumula alături de uleiurile naturale ale pielii și alte impurități.

Specialiștii citați de publicațiile americane de lifestyle recomandă respectarea dozei de detergent indicate pentru cantitatea de rufe și evitarea supraîncărcării mașinii de spălat. Un tambur prea plin poate împiedica spălarea și clătirea eficientă a prosoapelor.

Balsamul este folosit pentru a face textilele mai moi și mai parfumate, însă în cazul prosoapelor poate reduce capacitatea de absorbție.

Whirlpool explică faptul că anumite ingrediente din balsam pot forma un strat pe fibre. În cazul prosoapelor, această peliculă poate afecta modul în care materialul absoarbe apa.

Din acest motiv, folosirea frecventă a balsamului pentru prosoape poate contribui la acumularea de reziduuri. Mirosul parfumat poate masca temporar problema, fără să elimine cauza.

Un alt factor important este uscarea incompletă. Prosoapele împăturite sau puse în dulap înainte de a fi complet uscate pot dezvolta rapid un miros de umezeală.

Același lucru se poate întâmpla dacă rufele ude sunt lăsate prea mult timp în mașina de spălat după terminarea programului.

Prosoapele trebuie scoase cât mai repede din tambur și uscate complet. Între utilizări, acestea ar trebui întinse într-un spațiu bine ventilat, astfel încât umezeala să se evapore.

Dacă prosoapele miros neplăcut imediat după spălare, problema poate veni chiar de la mașină. Umezeala, detergentul și depunerile organice se pot acumula în garnitura ușii, sertarul pentru detergent sau zona filtrului.

Aceste condiții pot favoriza dezvoltarea microorganismelor și apariția mirosului de mucegai, care se poate transfera apoi pe rufele proaspăt spălate.

Curățarea periodică a mașinii, verificarea filtrului și aerisirea tamburului după folosire pot reduce riscul acumulării de reziduuri.

American Cleaning Institute recomandă, în general, spălarea prosoapelor de baie după trei până la cinci utilizări și uscarea lor completă între folosiri.

Un miros persistent, mai ales atunci când prosopul se umezește din nou, poate indica faptul că reziduurile sau impuritățile nu au fost eliminate complet.

Dozarea corectă a detergentului, evitarea excesului de balsam și uscarea completă sunt cele mai simple măsuri pentru a preveni reapariția mirosului neplăcut.