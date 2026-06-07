Gospodăriile din Anglia sunt îndemnate să pună o minge de tenis în uscătorul de rufe, începând de luni, pentru a se proteja de boala cunoscută ca „febra fânului”, potrivit Express.

Iunie este luna care marchează trecerea de la primăvară la vară și este, de asemenea, luna în care are loc primul vârf al sezonului de polen de iarbă.

Potrivit Oficiului Meteorologic, polenul de iarbă este cel mai frecvent alergen care afectează majoritatea persoanelor care suferă de febra fânului, iar eliberarea sa urmează două vârfuri distincte.

Primul are loc de obicei la începutul lunii iunie, urmat de un al doilea vârf mai mic la începutul lunii iulie. Desigur, cantitatea de polen din aer depinde de vreme, condițiile mai calde duc la niveluri mai ridicate de polen și, prin urmare, la un risc crescut de declanșare a simptomelor.

Prognoza meteo pentru polen arată niveluri ridicate și moderate pentru toată Anglia, cu excepția nord-estului Angliei, luni, cantitatea de polen de iarbă urmând să rămână în jurul acestor niveluri pentru o mare parte a săptămânii.

Avertismentele galbene „moderate” pentru polenul de iarbă acoperă Yorkshire și Humber, nord-vestul Angliei, East Midlands și estul Angliei luni, în timp ce avertizările galbene „medii” sunt în vigoare pentru West Midlands, sud-vestul Angliei și Londra și sud-estul Angliei.

Deși nu există leac pentru febra fânului, există măsuri simple la domiciliu care pot ajuta la minimizarea expunerii la polen și la reducerea simptomelor pe care le produce, iar o mare parte din acestea se concentrează pe modul în care sunt spălate rufele.

Polenul este foarte lipicios și se poate agăța de haine, așa că recomandările NHS și Met Office recomandă renunțarea la frânghiile de rufe din aer liber și optarea pentru uscarea rufelor în interior, acolo unde este posibil, deoarece hainele vor fi mai puțin expuse la particulele de polen din aer.

Însă uscarea în interior poate dura frustrant de mult timp și, chiar cu un uscător de rufe, curentul costă mult.

Așadar, pentru a accelera timpii de uscare - și pentru a economisi bani la facturile de energie în acest proces - experții în spălătorii le recomandă englezilor să pună o minge de tenis în uscător, împreună cu hainele.

Potrivit expertului în spălătorii de la AO.com, Gwil Snook, introducerea unei mingi de tenis în uscătorul de rufe este o modalitate ieftină de a accelera semnificativ procesul de uscare, deoarece ajută la prevenirea lipirii hainelor, permițând un flux de aer mai bun și timpi de uscare mai rapizi.

„Adăugarea uneia sau două mingi de tenis la ciclul de uscare va ajuta hainele să se usuce mai repede prin mișcarea aerului în jurul mașinii, ceea ce, la rândul său, ajută la prevenirea șifonării”, a declarat specialistul.

„Mingile de tenis funcționează la fel ca «mingile de uscător» din lână, dar pot fi o opțiune mai ieftină și mai durabilă. Acțiunea de săritură a mingilor ajută la separarea hainelor, împiedicând aglomerarea lor. Acest lucru permite aerului cald să circule mai bine, rezultând un timp de uscare mai rapid. Nu numai atât, dar hainele vor ieși mai puțin șifonate, eliminând necesitatea călcării”, a mai spus Gwil Snook.

„Acest truc util este potrivit pentru toate tipurile de uscătoare de rufe și, datorită timpului de uscare mai rapid, poate ajuta și la reducerea consumului de energie, economisind bani”, a adăugat specialistul.

Pentru cei care nu au un uscător de rufe, Gwil Snook recomandă investiția într-un dezumidificator pentru a accelera uscarea în interior, deoarece acest lucru va ajuta la eliminarea umezelii din aer și va menține hainele fără polen. este esențial.”