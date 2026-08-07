Un audit al Curții de Conturi desfășurat între 12 ianuarie și 14 iulie 2026 a scos la lumină o serie de nereguli la Federația Română de Taekwondo WT, care vizează administrarea unui teren primit gratuit de la stat, precum și utilizarea fondurilor publice destinate pregătirii loturilor naționale.

Raportul întocmit de Curtea de Conturi ar arăta că un teren atribuit pentru construirea unui complex sportiv ar fi fost exploatat în scop comercial, iar auditorii au constatat și plăți considerate nelegale pentru servicii de masă și cazare destinate sportivilor.

Potrivit raportului, în 2007, prin HG nr. 1392/2007, Agenția Națională pentru Sport a acordat Federației Române de Taekwondo WT dreptul de folosință gratuită, pentru o perioadă de 49 de ani, asupra unui teren de 1.070,18 metri pătrați din incinta Complexului Sportiv Național Sala Polivalentă, situat pe Calea Piscului din București.

Destinația terenului era clar stabilită, respectiv realizarea unui complex sportiv pentru practicarea taekwondo-ului.

În timpul verificărilor, auditorii au constatat că pe amplasament funcționează un restaurant și spații de cazare, iar terenul fusese închiriat unei societăți comerciale, deși federația beneficia doar de un drept de folosință gratuită.

Raportul arată că, în 2008, Federația Română de Taekwondo WT a încheiat un act adițional cu societatea Romcris Impex SRL, prin care suprafața utilizată de firmă a fost extinsă la întreaga parcelă de 1.070,18 metri pătrați.

Potrivit datelor publice, administratorul Romcris Impex SRL este Constantin Apostol, care figurează și ca președinte al Federației Române de Taekwondo WT.

Curtea de Conturi susține că federația nu putea constitui un drept de superficie și nici nu putea închiria terenul, deoarece nu era proprietarul acestuia, ci doar titularul unui drept de folosință gratuită.

„Federația nu poate constitui în favoarea Romcris Impex SRL un drept de superficie. În lipsa prerogativei dispoziției juridice şi a unui temei legal expres, dreptul de folosință gratuită a terenului nu conferă federației posibilitatea de a valorifica bunul prin acte juridice generatoare de venituri, culegând fructele civile produse de acesta. Încheierea unui contract de închiriere în aceste condiții depășeşte limitele dreptului folosință gratuită a terenului şi este nelegală”, se arată în raport.

În urma verificărilor, Curtea de Conturi a stabilit că, în perioada 2024-2025, federația a obținut venituri de 54.311,73 lei din închirierea terenului, sumă considerată ca fiind cuvenită statului.

Auditorii au mai constatat că respectivele chirii nu au fost achitate efectiv, ci compensate cu facturi emise pentru servicii de cazare.

Instituția de control a solicitat Federației Române de Taekwondo WT să stabilească valoarea totală a veniturilor obținute din închirierea terenului pe întreaga perioadă în care contractul a produs efecte și să vireze la bugetul statului sumele datorate.

Potrivit raportului, cei peste 54.000 de lei identificați reprezintă doar veniturile aferente anilor 2024 și 2025.

Raportul Curții de Conturi evidențiază și nereguli privind utilizarea fondurilor publice alocate pentru pregătirea loturilor naționale.

În perioada 2024-2025, Federația Română de Taekwondo WT a plătit societății Tiny Businees Group SRL suma totală de 363.270 de lei pentru servicii de masă și cazare destinate sportivilor.

Auditorii au concluzionat că aceste servicii au fost facturate „contrar prevederilor legale şi contractuale”.

Verificările au arătat că, în unele situații, în prima și ultima zi de cantonament sportivii nu primeau toate cele trei mese, însă societatea factura zile complete.

„În anumite situații, în prima zi a perioadei de cazare a servit sportivilor numai dejunul şi cina, iar în ultima zi a servit numai micul dejun”, se arată în raport.

Curtea de Conturi a calculat că doar din această practică au fost facturate suplimentar servicii de masă în valoare de 29.980 de lei.

Auditorii au mai constatat că Tiny Businees Group SRL factura servicii de cazare fără să dețină autorizațiile necesare și fără să aibă codul CAEN corespunzător acestei activități.

În aceste condiții, raportul concluzionează că activitatea reprezenta „activitate economică ilicită, a cărei efectuare este interzisă de lege”, motiv pentru care „contravaloarea serviciilor de cazare facturate de Tiny Businees Group SRL nu poate fi decontată de federație din fonduri publice”.

În total, Curtea de Conturi ar fi identificat plăți considerate nelegale de 366.670 de lei, dintre care 29.980 de lei pentru mesele facturate suplimentar și 336.690 de lei pentru serviciile de cazare, arătă Libertatea.

Potrivit informațiilor publice, administratorul Tiny Businees Group SRL este Cătălin Răducan, care figurează și ca CEO al societății pe profilul său profesional LinkedIn.

Totodată, pe site-ul Federației Române de Taekwondo WT, Cătălin Răducan apare în funcția de consilier de integritate.

Astfel, raportul evidențiază că administratorul societății Romcris Impex SRL este Constantin Apostol, președintele federației, iar administratorul Tiny Businees Group SRL este Cătălin Răducan, consilier de integritate al Federației Române de Taekwondo WT.

Federația este finanțată și din fonduri publice alocate de Agenția Națională pentru Sport. Potrivit datelor prezentate în raport, în 2025 instituția a primit 1,74 milioane de lei pentru programele sportive, iar la începutul anului 2024 loturile naționale de cadeți, juniori, tineret și seniori însumau 35 de sportivi.