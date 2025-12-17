Comitetul Olimpic și Sportiv Român, anchetat de Curtea de Conturi pentru recompensele acordate sportivilor olimpici

Curtea de Conturi a descoperit nereguli în acordarea premiilor olimpice de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) pentru performanțele sportivilor români de la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021) și Paris (2024), potrivit golazo.ro. Controlul a analizat modul de alocare și nivelul de transparență al sumelor acordate, evidențiind aspecte legate de gestionarea fondurilor destinate recompensării performanțelor olimpice.

Controlul Curții de Conturi a fost demarat în toamna lui 2024, după acuzațiile făcute public de fostul ministru al sportului, Eduard Novak. Acesta a dezvăluit că la Federația Română de Canotaj doi angajați au fost premiați de Elisabeta Lipă cu sume mai mari decât premiul primit de campionul olimpic David Popovici.

La câteva zile după publicarea concluziilor echipei de control, procurorii anticorupție au cerut Curții de Conturi să le pună la dispoziție dosarul auditului privind premierile acordate de COSR. „Nu Curtea de Conturi a sesizat DNA, ci DNA a cerut actele”, a declarat o sursă judiciară.

Curtea de Conturi, condusă de președintele Mirela Călugăreanu, nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile solicitate oficial de DNA privind auditul premierilor olimpice. Instituția a precizat că datele cerute nu sunt publice, invocând articolul 285 din Codul de procedură penală.

În răspunsul oficial, Curtea arată că urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor și identificarea persoanelor implicate, procedura fiind nepublică. O sursă apropiată dosarului a declarat că cercetarea penală privind legalitatea unor premieri olimpice este demarată, fără a preciza dacă s-a trecut de la cercetarea în rem la cea pe persoane.

Verificările Curții de Conturi au arătat că personalul FR Canotaj nu avea atribuții care să justifice contribuția la performanțele sportive, iar premiile acordate în 2021 și 2024 au fost nejustificate. Sumele totale implicate se ridică la 2.447.484 lei (492.800 euro), inclusiv 11,7 milioane de lei (2,3 milioane euro) acordate angajaților din Ministerul Sportului, actuala Agenție Națională pentru Sport.

Premierile au fost propuse și aprobate în mandatele lui Eduard Novak și Elisabeta Lipă. Atât Lipă, cât și Novak au declarat că nu au informații și nu pot comenta asupra acestui subiect.