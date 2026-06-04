Televiziunile generaliste din România au încheiat anul 2025 cu profituri consistente, în timp ce o mare parte dintre posturile de știri au raportat pierderi, potrivit bilanțurilor financiare publicate de Ministerul Finanțelor.

Datele arată că Pro TV, Antena Group și Kanal D și-au consolidat pozițiile pe piața media, în timp ce televiziunile axate pe știri s-au confruntat cu dificultăți financiare. Antena 3 CNN a fost singurul post de știri care a încheiat anul pe profit, chiar dacă marja de câștig a fost una redusă.

Pro TV a continuat să fie cea mai mare televiziune din România din punct de vedere financiar. Compania care operează postul a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 225,3 milioane de euro.

Deși veniturile au fost ușor mai mici decât în 2024, profitul a crescut la peste 60,6 milioane de euro, față de aproximativ 59 de milioane de euro în anul precedent.

Rezultatele confirmă poziția dominantă a postului atât în audiențe, cât și pe piața de publicitate.

Antena Group, compania care operează Antena 1, Antena Stars, Happy Channel și ZU TV, a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 147 de milioane de euro.

Profitul grupului a crescut la aproape 35 de milioane de euro, în urcare față de anul anterior.

Și Kanal D a raportat rezultate financiare solide. Compania Dogan Media a înregistrat afaceri de peste 60,4 milioane de euro și un profit de 11,1 milioane de euro, în creștere față de 2024.

În segmentul televiziunilor de știri, Antena 3 CNN a avut cea mai mare cifră de afaceri.

Postul a raportat venituri de 23,19 milioane de euro și un profit de aproximativ 56.600 de euro. Deși rezultatul este modest comparativ cu dimensiunea afacerii, Antena 3 CNN rămâne singura televiziune de știri care a închis anul 2025 pe plus.

Campus Media SRL, societatea care operează Digi24 și mai multe posturi radio, inclusiv Digi FM și Pro FM, a raportat o cifră de afaceri de 18,7 milioane de euro.

Compania a înregistrat însă o pierdere de aproape 1,18 milioane de euro, după ce în 2024 raportase profit.

Și România TV a încheiat anul cu pierderi. Societatea RTV HD a raportat afaceri de 16,6 milioane de euro și o pierdere de peste 2,15 milioane de euro.

O altă companie asociată postului, Ridzone Computers, a raportat venituri de aproximativ 924.000 de euro și o pierdere de peste 865.000 de euro.

B1 TV a înregistrat o scădere semnificativă a cifrei de afaceri, de la 4,86 milioane de euro în 2024 la 3,12 milioane de euro în 2025.

Compania a trecut de la un profit de peste un milion de euro la o pierdere de aproximativ 578.000 de euro.

National TV a raportat venituri de 3,1 milioane de euro și o pierdere de peste 1,15 milioane de euro.

Aleph News a continuat să înregistreze cele mai mari pierderi din industrie. Societatea Aleph Media a raportat venituri de aproximativ 603.000 de euro și o pierdere de peste 6,23 milioane de euro.

În cazul PHG Media Invest, compania care deține licența Realitatea Plus, bilanțul financiar pentru 2025 indică o pierdere de aproape 40.000 de euro. Cifra de afaceri nu apare însă în documentele publicate.

În paralel, DBV Media House, compania care gestionează vânzarea publicității pentru Realitatea Plus, a raportat venituri de 10,5 milioane de euro și un profit de aproximativ 395.000 de euro.

Printre posturile care au rămas profitabile se numără Favorit TV și N24, operate de Clas Media, cu un profit de peste 14.000 de euro.

Tralala Studio, compania care deține canalele TraLaLa și LooLoo Kids, a raportat un profit de aproape 547.000 de euro.

Taraf TV a revenit pe profit, înregistrând un rezultat pozitiv de aproximativ 9.000 de euro.

În schimb, Etno TV a trecut pe pierdere, raportând un rezultat negativ de aproximativ 17.600 de euro.

La momentul publicării datelor, bilanțurile companiilor care operează Prima TV, Prima Sport și Cinemaraton nu erau încă disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Prin urmare, imaginea completă a pieței de televiziune pentru anul 2025 va putea fi analizată după publicarea tuturor situațiilor financiare.