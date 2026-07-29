Pro TV a anunțat miercuri, 29 iulie 2026, că va contesta în instanță amenda de 20,7 milioane de lei aplicată de Consiliul Concurenței pentru nerespectarea unor angajamente asumate în 2021 în privința drepturilor de retransmisie. Postul de televiziune respinge concluziile autorității și susține că evaluarea nu reflectă corect situația analizată.

Reprezentanții Pro TV susțin că procedurile la care face referire autoritatea au început în urmă cu mai mult de 12 ani și contestă atât existența încălcărilor, cât și interpretarea angajamentelor asumate.

„Am luat act de anunţul Consiliului Concurenţei, publicat la data de 29.07.2026, în legătură cu proceduri iniţiate în urmă cu mai bine de 12 ani. Ne exprimăm dezacordul faţă de concluziile Consiliului. În opinia noastră, evaluarea Consiliului Concurenţei nu reflectă în mod corect faptele şi este eronată cu privire la existenţa încălcărilor şi interpretarea angajamentelor, inclusiv cu privire la modul de calcul. Pe parcursul aplicării angajamentelor, am acţionat cu bună-credinţă, iar practicile noastre comerciale au respectat în totalitate normele legale. Ne menţinem încrederea în integritatea modelului nostru de afaceri şi în legalitatea şi corectitudinea conduitei noastre”, se arată în mesajul postului de televiziune.

Compania arată că analiza condițiilor de concurență ar trebui realizată și prin raportare la situația generală de pe piața de distribuție a canalelor de televiziune din România.

Pro TV invocă, în acest context, creșterea puterii de piață a unor mari operatori de telecomunicații și existența unei structuri de distribuție care controlează peste 75% din piață, cu efecte asupra condițiilor concurențiale din întreaga industrie.

Postul de televiziune anunță că va contesta sancțiunea, considerând că argumentele sale vor putea fi analizate în mod obiectiv de instanța competentă.

„Din aceste motive, ne vom exercita drepturile legale şi vom contesta decizia Consiliului Concurenţei în faţa instanţei competente, unde considerăm că poziţia noastră va fi evaluată corect şi obiectiv", se arată în comunicatul Pro TV.

Consiliul Concurenței a anunțat că amenda aplicată companiei este de 20,7 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,1 milioane de euro.

„Consiliul Concurenţei a sancţionat Pro TV SRL cu amendă în valoare de 20,7 milioane lei (4,1 milioane euro), pentru nerespectarea unor angajamente asumate în cadrul unei investigaţii. Pro TV şi-a asumat, în 2021, o serie de angajamente pentru a elimina îngrijorările concurenţiale identificate în cadrul investigaţiei privind un posibil abuz de poziţie dominantă al companiei, acestea fiind obligatorii pe o perioadă de trei ani", se precizează într-un comunicat al Autorităţii de Concurenţă.

În procesul de monitorizare, autoritatea a verificat contractele încheiate de postul TV cu retransmițătorii și a analizat diferențele dintre discounturile acordate mai multor categorii de operatori. Consiliul Concurenței a anunțat că diferența dintre discountul oferit Operatorilor din Ultima Treaptă și cel acordat celorlalți operatori ar fi crescut față de ecartul stabilit în oferta comercială anterioară.

Valorile identificate de autoritate sunt cuprinse între 2,25% și 22,60%, în funcție de anul analizat și de treapta de raportare.

Angajamentele asumate de Pro TV erau obligatorii timp de trei ani și prevedeau adoptarea unei noi oferte comerciale pentru cumpărarea drepturilor de retransmisie. Acestea urmăreau, totodată, reducerea diferenței dintre discountul acordat Operatorilor din Ultima Treaptă și reducerile oferite celorlalți operatori, prin comparație cu oferta comercială precedentă.