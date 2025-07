Monden Plecarea-surpriză de la Pro TV. Mutarea neașteptată a unei veterane







Trecere din presă în zona de comunicare: un jurnalist cu peste două decenii de experiență părăsește redacția Pro TV după 18 ani pentru a prelua o funcție-cheie într-o federație din domeniul energiei. „Jurnalismul nu este o meserie de care să te lași. Curiozitățile, suspiciunile, indignările, revolta le iei cu tine. Le mai domolești, le pui frână sau încerci să le maschezi, dar sunt acolo.

Și deseori sunt foarte utile și în afara profesiei. Meseria de jurnalist poartă cu ea o ambiție incredibil de frumoasă - aceea că poți cere socoteală oricând oricui, că poți aduce dreptatea și că ești puternic - atât timp cât ești etic și principial. O să-i respect mereu pe oamenii de la care am învățat toate astea și pe cei care continuă să fie jurnaliști. După 20 de ani de presă, în mare parte PROTV, pentru mine, no more: July, câți președinți ai schimbat la PSD? sau Domnișoară, tot aici? (asta e pt cine stie holul de la P1 din Parlament)”, este mesajul transmis de jurnalistă.

Începând cu luna iulie 2025, Iulia Petcu a fost numită Head of Communication la ACUE – Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie.

„Începând cu luna iulie 2025, Iulia Petcu preia responsabilitatea coordonării activităţilor de comunicare ale organizaţiei. În noul său rol, gestionează relaţia cu mass-media şi contribuie la definirea şi implementarea strategiilor de comunicare internă şi externă ale ACUE”, se arată în comunicatul transmis de organizație.

Iulia Petcu a lucrat aproape 20 de ani în televiziune, dintre care 18 la Pro TV, în calitate de corespondent politic. A acoperit subiecte din sfera politică, activitatea Parlamentului și a Administrației Prezidențiale.

Și-a început cariera la agenția Mediafax și este absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București.

Plecarea Iuliei Petcu vine la doar câteva luni după ce Raluca Feher, cunoscută pentru campaniile și investigațiile sale, a decis să încheie colaborarea cu Pro TV.