De 31 de ani, Evenimentul Zilei scrie istorie în mass media românească. Ziarul care a însoțit România pe drumul spre Uniunea Europeană și NATO

Primul număr al ziarului a ieșit pe tarabe în dimineața zile de 22 de iunie 1992, după ce vreme de câteva săptămâni s-a lucrat ”în orb”, pentru ca jurnaliștii să fie pregătiți să scrie zilnic despre subiectele cotidiene.

La scurt timp de la lansare, ziarul a ajuns la tiraje foarte mari pentru anii respectivi, de peste 800.000 de bucăți, iar la un moment dat a depășit milionul de copii. Edițiile erau tipărite în mai multe tipografii din țară, și a început să deranjeze puterea post comunista instalată după 1989. Simpla rostire a numelui ziarului îi făcea pe mulți politicieni să tresară și să aibă emoții.

Bulina roșie și Bulina albastră

Oamenii s-au obișnuit așa de repede cu ”Bulina roșie”, încât ziarul dispărea de pe tarabe la primele ore ale dimineții. Apoi, conducerea ziarului a luat decizia de a tipări și o ediție de prânz, ”Bulina albastră”, nume dat din cauza siglei ziarului care era tipărită cu această culoare.

Ziarul conținea subiectele din ziua respectivă, fapt ce a constituit o altă premieră pentru mass media din România. Cu alte cuvinte, ce se întâmpla dimineața, puteai să citești în cursul zilei respective.

Actualul director executiv al EvZ, Virgil Munteanu a scris un mesaj despre împlinirea a 31 de ani de la lansarea pe piață a ziarului care a scris istorie în mass media românească.

”Este bine să ne reamintim, 22 iunie, anul 1992, o zi călduroasă de vară, când un nou ziar se năștea. Acesta urma să schimbe, pentru totdeauna, ideea de presă făcută după tiparul „epocii de aur” a lui Nicolae Ceauşescu. În timpuri ceva mai grele, la 31 de ani distanță, echipa ”Evenimentul zilei” mulțumește pentru fidelitatea dumneavoastră”, a scris Virgil Munteanu.

Simona Ionescu, redactorul șef al al EvZ , care a făcut parte din prima echipă de jurnaliști a scris un mesaj trist, care este în ton cu ce se întâmplă cu presa din România, care se digitalizează tot mai mult de la o zi la alta.

”Azi, 22 iunie, este o zi cu o semnificație aparte pentru noi, jurnaliștii care ne-am adunat în jurul lui Ion Cristoiu și am oferit cititorilor cel mai tare ziar tipărit din România. Se întâmpla cu 31 de ani în urmă. Pe 22 iunie 1992. Azi, însă, nu sărbătorim nimic. N-avem de ce. (…) Majoritatea cititorilor au ales tehnologia – telefon, tabletă, computer – pentru a citi știri și articole, găsind obositoare sau perimată lecturarea unui ziar”.

Ziarul care se scria la mașina de scris

Pentru mulți dintre cititorii de azi ai EvZ, este greu de imaginat cum se redacta un ziar la momentul anilor 1992.

Ziaristul mergea pe teren sau la conferințe de presă, cu agenda și cu pixul. Nici vorba despre telefon mobil, internet sau computere. Dacă aveai nevoie de o documentare mai solidă a unui subiect, ziarul avea documentariști care pregăteau informațiile solicitate.

Apoi, informațiile erau puse cap la cap, iar articolul era cules la o mașină de scris. Manuscrisul ajungea la tipografie, unde un zețar scria din nou textul, de data asta cu litere de plumb, care erau așezate într-o machetă, după care tot ziarul era tipărit și trimis în teritoriu la cititori.

Ion Cristoiu, despre primul număr din EvZ

Maestrul Ion Cristoiu scria într-un editorial despre modul în care celelalte gazete ale vremii au relatat despre apariția Evenimentului Zilei, un nume de ziar care în decursul celor 31 de ani a făcut și face istorie.

”Am luat mai întâi publicaţiile amice. Din mai multe, doar câteva au consemnat ieşirea pe piaţă a unui nou cotidian. Cele care au catadicsit s-o facă au arborat o politeţe de rutină. Parcurgând felicitările şi urările monotone, scrise în limba de lemn a protocolului, am remarcat încă o dată cât de trist poate fi entuziasmul mecanic, formal. Reţinerea colegilor de breaslă e lesne de înţeles. Spaţiul cotidienelor e suprasaturat. În vagonul strâmt, cu căldură înăbuşitoare, în care călătoresc spre cititori ziarele noastre, nu mai e nici un loc. Sosirea neaşteptată a unui nou călător nu poate să stârnească decât priviri posomorâte. Am trecut, apoi, la publicaţiile adversare. Aici, surpriză de proporţii. Apariţia Evenimentului zilei a provocat o furtună de sentimente. Presa naţionalist-comunistă, cel puţin, a văzut în noul cotidian un eveniment la fel de tragic ca şi dezmembrarea României. Ziarul Dimineaţa de marţi, 23 iunie 1992, prin pana lui Adrian Păunescu, se indignează pe aproape o jumătate de pagină. Poetul-furnal ne-a citit şi, cu iuţeala-i caracteristică, a tras o concluzie: apariţia pe piaţă a Evenimentului zilei e rezultatul unui efort comun al serviciilor secrete interesate în destabilizarea României”, scria într-un editorial maestrul Ion Cristoiu.

Presa la răscruce de drumuri

Dan Andronic, proprierat și director al EvZ susține că presa este la o răscruce de drumuri, unul dintre acestea fiind cel al inteligenței artificiale.

Proprietarul EvZ a mai comentat faptul că în redacția de azi mai lucrează oameni care au pornit la drum, acum 31 de ani, alături de Ion Cristoiu, pentru a pune bazele unei istorii scrise care se numește Evenimentul Zilei.

”Evenimentul Zilei a fost, este și va rămâne un reper în presa românească. Un grup de ziariști care știe să-și facă meseria, chiar dacă este împotriva curentului, care spune ce gândește, care nu cedează amenințărilor sau nu se culcă pe lauri. Faptul că în redacția EVZ găsești oameni care au început să scrie în 1992-1994 la cel mai mare cotidian din România, tot cu Ion Cristoiu în frunte, este cel mai puternic argument al tradiției și profesionalismului. Ceea ce pot spune, ca debutant în 1992 și proprietar în ultimii 12 ani este că nu voi lăsa pe nimeni să ne ia această parte frumoasă a vieții noastre! În final, as vrea să mai spun un singur lucru, privind în viitor. Sper să nu avem de ales între inteligență artificială și prostie naturală!”, a spus Dan Andronic, proprietar și director al EvZ.