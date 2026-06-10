Oana Țoiu: „Viitorul Europei de Sud-Est este european”

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat miercuri la Summitul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), desfășurat la Sofia, unde România a preluat oficial președinția organizației pentru perioada 1 iulie 2026 – 30 iunie 2027. În cadrul reuniunii, șefa diplomației române a susținut continuarea extinderii Uniunii Europene și consolidarea cooperării regionale.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România va asigura Președinția-în-exercițiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est în perioada 1 iulie 2026 – 30 iunie 2027, după preluarea mandatului de la Bulgaria. Preluarea conducerii forumului regional are loc în anul în care SEECP marchează trei decenii de la înființare.

Potrivit MAE, Oana Țoiu a participat la summit în numele președintelui Nicușor Dan.

În cadrul conferinței de presă a Troicii SEECP, ministrul interimar al Afacerilor Externe a vorbit despre perspectivele regiunii și despre importanța proiectului european.

„Viitorul Europei de Sud-Est este european, iar responsabilitatea noastră comună este să ne asigurăm că acest viitor este stabil, sigur, prosper şi sustenabil şi să devină, mult mai repede, clar tuturor cetăţenilor care aşteaptă asta. Dincolo de competiţia economică, există şi o competiţie a planurilor de viitor. Pentru noi este foarte important ca planul de viitor european să fie planul câştigător. Ne asumăm acest mandat cu un puternic simţ al responsabilităţii şi cu ambiţia de a continua şi valorifica excelenta activitate desfăşurată de partenerii noştri din Troică, Sofia şi Tirana. Odată ce reuşim să investim în proiecte strategice de conectivitate, vom vedea o mişcare mai rapidă a bunurilor, a energiei, a datelor şi a oamenilor”, a declarat Oana Țoiu.

În intervențiile sale, ministrul a felicitat autoritățile din Podgorița și Tirana pentru evoluțiile recente din procesul de aderare la Uniunea Europeană și a arătat că integrarea Balcanilor de Vest, a Republicii Moldova și a Ucrainei contribuie la consolidarea stabilității și securității pe continent.

În cadrul reuniunii de la Sofia au fost abordate și provocările de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, precum și amenințările hibride, cibernetice și campaniile de dezinformare. Potrivit MAE, șefa diplomației române a susținut necesitatea unei cooperări regionale orientate spre protejarea societăților democratice, a infrastructurii critice și a proiectelor strategice de conectivitate.

Sub motto-ul „Rezilienţi. Conectaţi. Europeni.”, România își va concentra mandatul pe trei direcții principale.

Prima componentă vizează sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene și integrarea treptată a participanților în Piața Unică. În acest context sunt menționate inițiative precum integrarea în sistemul unic de plăți SEPA și extinderea programului „Roam Like at Home”.

Un al doilea pilon este dedicat securității și stabilității, cu accent pe consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride și cibernetice, a dezinformării, a dezastrelor naturale și a situațiilor de urgență medicală. Al treilea pilon urmărește dezvoltarea economică și socială prin proiecte de conectivitate energetică, digitală și de transport, precum și prin implementarea Strategiei SEE 2030 și a Agendei Verzi pentru Balcanii de Vest.

Summitul s-a încheiat cu adoptarea Declarației SEECP de la Sofia, document care reconfirmă angajamentul statelor participante pentru cooperare regională, dezvoltare durabilă, competitivitate, conectivitate și creșterea rezilienței.

Totodată, documentul consemnează transferul oficial al președinției SEECP către România.

La finalul mandatului, în iulie 2027, România va găzdui la București Summitul SEECP și reuniunea miniștrilor de Externe din statele participante.