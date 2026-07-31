Elon Musk pregătește relansarea organizației sale politice America PAC înaintea alegerilor legislative din noiembrie, pentru a sprijini financiar candidați republicani și a mobiliza alegătorii conservatori, potrivit unor informații publicate de Axios.

Miliardarul intenționează să reia operațiunea politică prin care a devenit cel mai important susținător financiar al campaniei lui Donald Trump din 2024.

Persoane apropiate dosarului au declarat pentru Axios că Elon Musk vrea să reactiveze America PAC, organizație prin intermediul căreia a cheltuit peste 260 de milioane de dolari pentru revenirea lui Trump la Casa Albă.

Strategia ar urma să fie asemănătoare celei folosite în timpul alegerilor prezidențiale. Organizația pregătește campanii din ușă în ușă și publicitate online direcționată către alegătorii conservatori care participă mai rar la alte scrutinuri decât cele prezidențiale. America PAC nu a răspuns solicitării de informații transmise de AFP.

Noua intervenție financiară a lui Elon Musk ar putea avea o miză importantă pentru republicani, într-un moment în care aceștia riscă să-și piardă majoritatea în Congres.

Popularitatea lui Donald Trump este afectată de războiul din Iran și de problemele economice cu care se confruntă Statele Unite.

Elon Musk a finanțat cu sume considerabile campania republicanului la ultimele alegeri prezidențiale și a devenit unul dintre aliații săi apropiați în primele luni ale celui de-al doilea mandat. După revenirea lui Trump la Casa Albă, omul de afaceri a fost pus la conducerea Comisiei pentru Eficiența Guvernului, cunoscută sub acronimul DOGE.

Sprijinul acordat de Musk, considerat cea mai mare contribuție oferită de un donator privat în istoria recentă a Statelor Unite, a provocat însă și controverse.

În campania din 2024, Elon Musk a lansat o loterie prin care oferea zilnic un milion de dolari unui alegător înscris într-unul dintre cele șapte state decisive pentru alegerile prezidențiale.

Participanții trebuiau să semneze o petiție conservatoare.

Departamentul american al Justiției a avertizat atunci echipa lui Donald Trump că oferirea unei recompense de valoare unei persoane pentru a vota sau pentru a se înscrie pe listele electorale este ilegală.

Mai mulți oameni de afaceri au început deja să direcționeze sume mari către campaniile pentru alegerile legislative din 2026.

Cea mai mare parte a acestor fonduri a ajuns la candidați republicani. Și democrații au atras însă sprijin financiar din partea unor persoane influente. Potrivit analizelor publicate de presa americană și declarațiilor transmise autorităților federale, printre finanțatorii acestora se numără George și Alex Soros, fondatorul LinkedIn Reid Hoffman și Michael Bloomberg.

Finanțarea politică din Statele Unite reprezintă un sistem complex, în care sunt implicate anual miliarde de dolari.

Investitori, proprietari de companii, lobbyiști și organizații susțin diferite cauze și candidați, în speranța că donațiile lor vor influența deciziile adoptate de Congres, Guvern sau Casa Albă.