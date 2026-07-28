Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a sosit marți la Washington pentru o întrevedere de o importanță majoră cu președintele american Donald Trump. Obiectivul principal al vizitei la Casa Albă este obținerea aprobării pentru achiziția unui nou lot de rachete interceptoare Patriot, echipamente esențiale pentru protecția spațiului aerian al Ucrainei în fața atacurilor rusești, anunță AFP.

Discuțiile dintre cei doi lideri se desfășoară într-un moment extrem de tensionat al conflictului. Atât Ucraina, cât și Rusia și-au intensificat atacurile la distanță, în timp ce demersurile diplomatice din partea Statelor Unite0 par să fi ajuns într-un impas, la mai bine de patru ani de la izbucnirea invaziei pe scară largă.

Proritatea noastră absolută este apărarea împotriva rachetelor balistice, a declarat Volodimir Zelenski pe platforma X, anunţându-şi sosirea în SUA.

Datele furnizate de Organizația Națiunilor Unite arată că luna iunie a fost cea mai sângeroasă perioadă pentru populația civilă ucraineană din aprilie 2022 încoace. Această situație dramatică este consecința intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice asupra zonelor urbane și localităților ucrainene, lovituri deosebit de dificil de neutralizat.

Singurele echipamente capabile să doboare aceste amenințări sunt sistemele americane Patriot. Cu toate acestea, armata ucraineană se confruntă cu o criză severă de rachete interceptoare PAC-3. Penuria s-a accentuat semnificativ în urma conflictului declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului în luna februarie.

Rusia plănuiește să își extindă capacitatea de atac prin amplasarea unor lansatoare balistice suplimentare aproape de granița cu Ucraina. De asemenea, Moscova mizează pe noi transporturi de armament din Coreea de Nord în cursul lunii august, conform declarațiilor oferite de un înalt oficial de la Kiev.

Este crucial ca Washingtonul să autorizeze cumpărarea unui lot de rachete Patriot, a adăugat acesta. Aceeaşi sursă a refuzat să precizeze câte rachete solicita Kievul, indicând pur şi simplu: suficiente pentru a putea intercepta ceea ce foloseşte Putin într-o lună.

Mult va depinde de starea de spirit a preşedintelui Trump, a recunoscut acelaşi responsabil ucrainean.

Numai pe parcursul lunii iulie, forțele ruse au lansat 120 de rachete balistice și antinavă de mare viteză către teritoriul ucrainean. Din acest total, apărarea antiaeriană a reușit să doboare doar 35, potrivit datelor furnizate de Forțele Aeriene ucrainene. Spre comparație, estimările experților indică faptul că Rusia a folosit între 250 și 320 de rachete balistice pe parcursul întregului an 2024.

Deși raporturile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au fost marcate de-a lungul timpului de tensiuni, președintele american a manifestat o deschidere mai mare față de omologul său de la Kiev în ultimele săptămâni.

Întâlnirea dintre cei doi are loc chiar în ziua în care sunt programate ceremoniile de comemorare ale senatorului Lindsey Graham. Fervent susținător al cauzei ucrainene, Graham a încetat din viață pe 11 iulie, la vârsta de 71 de ani.

După preluarea mandatului, Donald Trump a oprit în mare măsură livrările directe de tehnică militară de la Washington către Kiev. În schimb, administrația americană a pus accent pe programul PURL, mecanism prin care statele europene achiziționează armament american pentru a-l transfera ulterior armatei ucrainene.

La precedenta lor întrevedere de la Washington, din octombrie 2025, președintele ucrainean nu a obținut acordul pentru furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk. Un alt moment tensionat a avut loc în februarie 2025, când cei doi lideri au avut o dispută aprinsă în Biroul Oval, în fața jurnaliștilor, context în care Donald Trump l-a acuzat pe Zelenski de ingratitudine și că se joacă cu al Treilea Război Mondial.

Atitudinea președintelui american s-a schimbat ulterior. La ultima lor întrevedere directă, desfășurată la începutul lunii iulie în Turcia, Trump a declarat că omologul său ucrainean face o treabă formidabilă și s-a arătat deschis la ideea de a permite Ucrainei să producă rachete Patriot.

După discuțiile de la Casa Albă și participarea la ceremonia comemorativă de la Catedrala din Washington, Volodimir Zelenski va merge la Capitoliu. Programul include întrevederi cu senatori din ambele tabere politice, republicani și democrați.

Liderul ucrainean intenționează să le solicite parlamentarilor americani adoptarea unui nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei. Proiectul fusese susținut de regretatul senator Lindsey Graham și ar fi primit recent aprobarea lui Donald Trump.

În paralel, săptămâna trecută, Volodimir Zelenski a purtat convorbiri telefonice cu emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, în încercarea de a redinamiza diplomația.

Relațiile dintre Moscova și Washington s-au răcit din nou în ultima perioadă, în ciuda unor inițiative anterioare precum summitul din august 2005 desfășurat în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin. În cadrul unei întrevederi recente la Manila, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat pe secretarul de stat american Marco Rubio cu privire la riscurile continuării livrărilor de armament către Ucraina.