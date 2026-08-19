Dovleac copt, umplut cu brânză, usturoi și verdețuri

Când vine toamna, dovleacul ajunge cel mai des în plăcinte, supe-cremă sau deserturi. În alte bucătării, însă, este tratat ca un adevărat vas de gătit: este golit de semințe, umplut cu ingrediente sărate și introdus întreg în cuptor. Pe măsură ce se coace, miezul dovleacului se înmoaie și se combină cu umplutura, iar coaja ține toate aromele laolaltă.

Ideea nu aparține unei singure gastronomii. Există mai multe variante de dovleac umplut în bucătării europene și americane, de la rețete cu brânzeturi și ierburi până la preparate în care apar pâine, ciuperci sau carne. O variantă devenită cunoscută este cea a autoarei americane Dorie Greenspan, care umple dovleacul cu pâine, brânză, usturoi și ierburi și îl coace întreg.

Pentru o variantă simplă, potrivită gospodăriei românești, umplutura poate fi făcută din brânză telemea mai puțin sărată, usturoi, pătrunjel și mărar, la care se poate adăuga puțină smântână pentru ca amestecul să rămână cremos. Dovleacul se servește cald, iar miezul copt se desprinde cu lingura și se combină cu brânza topită și aromele din interior.

Ingrediente:

-1 dovleac de aproximativ 1,5-2 kg, de preferat unul cu pulpă dulce și densă;

-300 g telemea mai puțin sărată;

-150 g smântână;

-3-4 căței de usturoi;

-o legătură de pătrunjel;

-o legătură mică de mărar;

-1-2 linguri de ulei de măsline;

-piper;

-puțin cimbru, opțional.

Dovleacul se spală și se șterge bine. Se taie un capac în partea superioară, apoi se îndepărtează semințele și fibrele din interior.

Telemeaua se sfărâmă și se amestecă cu smântâna, usturoiul zdrobit, verdeața tocată și piperul. Dacă brânza este suficient de sărată, nu mai este nevoie de sare.

Interiorul dovleacului se unge cu puțin ulei, apoi se introduce umplutura. Nu este nevoie ca aceasta să fie presată foarte tare. Se pune capacul la loc, iar dovleacul se așază într-o tavă.

Se coace la 180-190 de grade Celsius, până când coaja și miezul s-au înmuiat. Timpul depinde mult de dimensiunea și soiul dovleacului; după aproximativ o oră și jumătate se poate verifica miezul cu vârful unui cuțit.

În ultimele minute, capacul poate fi îndepărtat pentru ca partea de deasupra a umpluturii să se rumenească ușor.

Secretul este să nu alegem un dovleac foarte mare. Unul de aproximativ 1,5-2 kg se coace mai uniform și este mai ușor de manevrat. Iar dacă telemeaua este foarte sărată, este mai bine să fie combinată cu un ingredient neutru, precum brânza de vaci sau crema de brânză, decât să se adauge sare în umplutură.