În zona Ardealului, plăcintele cu brânză nu lipseau de pe masa de duminică, iar majoritatea gospodinelor le pregăteau odinioară cu untură. Aluatul era frământat simplu, din ingrediente puține, dar lucrat cu răbdare, până devenea moale și elastic, apoi era lăsat la dospit lângă sobă sau în locuri calde din casă. În zilele caniculare, acesta era așezat pe prispa casei la soare. Se serveau de obicei calde, imediat după ce erau scoase din tigaie, alături de un pahar de lapte bătut sau iaurt.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

4 căni de făină (aprox. 500–600 g)

250 ml apă călduță (aprox., se ajustează la nevoie)

25 g drojdie proaspătă sau 7 g drojdie uscată

1 linguriță sare

2–3 linguri ulei (și extra pentru prăjit sau uns)

400–500 g brânză de vaci sau telemea

1 legătură mare de ceapă verde

2 ouă

Prepararea începe cu aluatul, care trebuie să fie simplu și elastic, obținut din făină, drojdie, sare și apă călduță. Ingredientele se amestecă până când se formează un aluat omogen, care se frământă bine pentru a deveni suplu și ușor de întins.

După frământare, aluatul se lasă la dospit într-un loc cald, până își dublează volumul.

În acest timp, se pregătește umplutura, amestecând brânza sfărâmată cu ouăle și ceapa verde tocată mărunt. Compoziția trebuie să fie omogenă, dar suficient de densă pentru a nu curge în timpul preparării. În funcție de preferințe, se poate adăuga un praf de sare, mai ales dacă brânza este mai dulce.

După ce aluatul a crescut, acesta se împarte în bucăți egale, care se întind sub formă de foi subțiri. Pe fiecare foaie se adaugă umplutura de brânză și ceapă verde, apoi aluatul se pliază sau se rulează, în funcție de forma dorită.

Plăcintele astfel formate se pot prăji în ulei încins, până devin aurii și crocante, sau se pot coace la cuptor, pentru o variantă mai ușoară și mai dietetică. La final, plăcintele se scot pe un șervețel absorbant, pentru a elimina excesul de ulei, și se lasă câteva minute să se răcorească ușor.