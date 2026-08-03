Ardeii copți reprezintă un preparat nelipsit din bucătăria românească, apreciat pentru gustul intens și aroma inconfundabilă de fum. Fie că îi servești ca garnitură lângă o friptură suculentă, alături de o mâncare de scăzută sau pur și simplu cu puțină brânză proaspătă și pâine caldă, aceștia reușesc mereu să aducă aminte de mesele tradiționale în familie. Deși rețeta pare extrem de simplă la prima vedere, există câteva trucuri esențiale care fac diferența între un preparat reușit și unul obișnuit.

Pentru a pregăti o porție delicioasă de ardei copți, ai nevoie de ingrediente simple, dar de calitate:

Două kilograme de ardei kapia sau ardei grași roșii, cărnoși și fermi

Trei linguri de ulei de măsline sau de floarea-soarelui

Două sau trei linguri de oțet de calitate

O linguriță de sare grunjoasă

Trei căței de usturoi feliați subțire

Opțional: puțin piper măcinat și un praf de zahăr pentru echilibrarea acidității

Primul pas constă în spălarea și uscarea temeinică a legumelor. Ardeii se pot coace pe plită, pe grătarul cu cărbuni sau direct în cuptorul aragazului. Dacă alegi varianta la cuptor, preîncălzește-l la o temperatură ridicată și așază ardeii într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Este important să îi întorci periodic, până când coaja devine rumenă și ușor arsă pe toate părțile.

Secretul major pentru a curăța coaja fără efort constă în procesul de aburire. Imediat ce sunt scoși de pe foc, ardeii fierbinți se pun într-un bol adânc, se presară cu puțină sare și se acoperă etanș cu un capac sau cu folie alimentară timp de cincisprezece minute. Aburul format va înmuia coaja, iar aceasta se va îndepărta extrem de ușor. Un detaliu important este să eviți spălarea ardeilor sub jet de apă după curățare, deoarece își vor pierde din savoare și din sucul propriu.

După ce ardeii au fost curățați de coajă, cotor și semințe, se așază ordonat într-un vas adânc. Într-un recipient mic se prepară saramura prin amestecarea uleiului cu oțetul, sarea, usturoiul zdrobit și piperul, până când se formează o emulsie uniformă.

Lichidul obținut se toarnă peste ardei, asigurându-te că aceștia sunt bine acoperiți. Se recomandă lăsarea vasului la frigider pentru cel puțin o oră înainte de servire, astfel încât ardeii să absoarbă toate aromele din dressing.