Administrația Donald Trump a eliminat luni, 14 septembrie, reglementările privind emisiile de gaze cu efect de seră ale centralelor electrice pe cărbune și gaz, într-o nouă schimbare majoră a politicii climatice a Statelor Unite, potrivit Reuters.

Agenția pentru Protecția Mediului (EPA), condusă de Lee Zeldin, susține că măsura va reduce costurile pentru producătorii de energie și va contribui la menținerea unor prețuri mai mici pentru consumatori.

Decizia a fost anunțată la Houston, în cadrul reuniunii miniștrilor Energiei din G20, și reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de dereglementare adoptate de administrația Trump în sectorul energetic.

EPA susține că regulile introduse în timpul administrației Joe Biden au depășit autoritatea legală a agenției și au impus cerințe care puteau determina închiderea unor centrale pe combustibili fosili.

EPA a anunțat că renunță la standardele privind emisiile de gaze cu efect de seră aplicabile centralelor electrice care folosesc combustibili fosili. Agenția urmărește, de asemenea, eliminarea altor reglementări climatice din sectorul energetic.

În documentele oficiale, EPA argumentează că legislația federală nu îi conferă autoritatea de a impune astfel de standarde pentru a combate schimbările climatice. Agenția invocă inclusiv evoluții recente ale jurisprudenței Curții Supreme a SUA privind limitele puterii agențiilor federale.

Reglementările adoptate în 2024 în timpul administrației Biden urmăreau reducerea semnificativă a emisiilor centralelor electrice, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii precum captarea și stocarea carbonului.

Lee Zeldin a susținut că eliminarea regulilor va contribui la asigurarea unei aprovizionări cu energie „accesibile și fiabile” și va reduce costurile din domenii precum transportul, încălzirea, agricultura și producția industrială.

Potrivit EPA, eliminarea reglementărilor privind centralele electrice ar putea genera economii importante pentru economie. Agenția susține că regulile din perioada Biden au impus costuri care nu se justifică prin beneficiile estimate.

Administrația Trump consideră că o reglementare mai puțin strictă va permite centralelor pe cărbune și gaz să rămână operaționale și va facilita dezvoltarea unor noi capacități de producție de electricitate.

Argumentul devine relevant într-un moment în care consumul de electricitate din SUA este influențat inclusiv de extinderea centrelor de date și de dezvoltarea infrastructurii digitale.

Totuși, eliminarea reglementărilor federale nu înseamnă că toate centralele americane vor fi scutite de norme de mediu. Reglementările privind alți poluanți atmosferici, inclusiv anumite substanțe toxice, rămân în vigoare.

Decizia EPA a fost criticată de organizațiile de mediu și de grupurile care susțin menținerea unor standarde stricte pentru emisiile de carbon.

Nathaniel Keohane, președintele Center for Climate and Energy Solutions, a descris măsura drept „un pas uriaș înapoi”. El a acuzat EPA că ignoră datele științifice și economice referitoare la efectele poluării atmosferice și ale schimbărilor climatice.

EPA respinge însă estimările privind amploarea efectelor asupra sănătății publice. Agenția susține că eventualele efecte negative care pot fi atribuite în mod direct reglementării emisiilor sectorului energetic sunt prea incerte și complexe pentru a justifica menținerea standardelor.

În același timp, Zeldin a precizat că măsurile referitoare la poluanții atmosferici periculoși vor continua să fie aplicate pentru protejarea sănătății populației.

Sectorul electric reprezintă aproximativ un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale Statelor Unite. Potrivit celor mai recente estimări, centralele și celelalte activități din sectorul energetic generează aproximativ 1,5 miliarde de tone de echivalent dioxid de carbon anual.

SUA sunt al doilea cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră la nivel mondial, după China. Din acest motiv, modificarea politicii americane privind centralele electrice are implicații care depășesc granițele țării.

Emisiile sectorului energetic american au scăzut în ansamblu în ultimele două decenii, pe fondul reducerii utilizării cărbunelui și al dezvoltării gazului natural și a surselor regenerabile. Tendința nu a fost însă uniformă, iar emisiile sectorului au crescut în ultimul an.

Regulile administrației Biden urmăreau să reducă emisiile centralelor existente și ale noilor unități prin impunerea unor standarde mai stricte. Pentru unele centrale pe cărbune, respectarea cerințelor ar fi presupus investiții semnificative în tehnologii de reducere a emisiilor sau, în anumite cazuri, retragerea din exploatare.

Prin eliminarea acestor standarde federale, administrația Trump reduce presiunea de reglementare asupra producătorilor de energie.

Specialiștii avertizează însă că efectul asupra utilizării cărbunelui nu este automat. Costurile energiei solare, eoliene, ale stocării energiei și ale altor tehnologii cu emisii reduse au scăzut considerabil în ultimii ani, iar această evoluție influențează deciziile economice ale companiilor de electrici