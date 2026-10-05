Două persoane au murit și câteva zeci au fost rănite după un atac armat petrecut la o petrecere desfășurată în statul Georgia din SUA, potrivit Fox News.

Peste 1.000 de persoane erau adunate în timp ce peste 50 de focuri de armă au fost trase în cel puțin două locuri aflate la aproximativ un bloc distanță în Vienna, Georgia, potrivit șerifului din comitatul Dooly, Craig Peavy.

Agenții de poliție se aflau în patrulare la o petrecere de cartier în jurul orei 1:25 a.m., când s-au tras focuri de armă în blocul 900 de pe strada Pine, a declarat Biroul de Investigații din Georgia într-un comunicat. Biroul șerifului a solicitat asistența GBI.

Două persoane au fost declarate moarte la fața locului din cauza rănilor provocate de împușcături. Majoritatea celor 35 de victime rănite au suferit răni prin împușcare, în timp ce alte câteva au fost lovite de mașini sau au suferit alte răni în timp ce oamenii au fugit de la locul faptei.

Cele 35 de victime rănite au fost transportate la spitale pentru tratament.

Peavy a spus că oamenii „fugeau în toate direcțiile” și, chiar dacă ofițerii erau la fața locului, au izbucnit mai multe focuri de armă la aproximativ un bloc distanță.

„Nu știm dacă vin spre noi sau spre altcineva”, a spus el la o conferință de presă de duminică. „Trebuie doar să continuați să faceți ceea ce faceți și să sperați că nu veți fi loviți de focuri de armă.”

GBI a declarat că vârstele victimelor rănite variază între 14 și 51 de ani, iar starea lor variază de la stabilă la critică.

Victimele ucise în atacul armat au fost identificate ca fiind Jaquevion Jackson, 21 de ani, din Cordele, și Macaleb Jackson, 23 de ani, din Hawkinsville, a declarat agenția.

Incidentul a avut loc în weekendul balului de absolvire al liceului din comitatul Dooly.

Superintendentul Sistemului Școlar din Comitatul Dooly, Sherrod Willaford, a declarat că atacul armat nu a avut loc la un eveniment sponsorizat de școală.

„Recunoaștem că impactul său ar putea ajunge la mulți dintre elevii, familiile și personalul nostru”, a spus el într-un comunicat.

Școlile se vor redeschide luni, dar au fost implementate măsuri de siguranță suplimentare.

Primarul Vienei, Eddie Daniels, a declarat că orașul nu a emis niciun fel de permis pentru petrecerea de cartier și că nu știe dacă este o petrecere de întoarcere acasă.

Autoritățile nu au arestat niciun suspect, nu au identificat un posibil motiv și nu au precizat câți atacatori ar fi putut fi implicați.

„Vă rugăm să vă predați, pentru că facem tot posibilul să aflăm cine sunteți”, a spus Peavy.

Incidentul este încă în curs de investigare.

Vienna se află la aproximativ 200 de kilometri sud de Atlanta și la aproximativ 80 de kilometri spre sud de Macon, unde 12 adolescenți au fost răniți de focuri de armă în timpul unei confruntări la o petrecere de ziua de naștere, săptămâna trecută, într-un parc al orașului.