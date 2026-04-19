Opt copii morți într-un schimb de focuri, în SUA. Atacatorul a fost împușcat

Opt copii morți într-un schimb de focuri, în SUA. Atacatorul a fost împușcat
O dispută domestică care a dus la un schimb de focuri în Louisiana a lăsat opt ​​copii morți în mai multe case, duminică dimineața, înainte ca atacatorul să fie oprit prin împușcare după o urmărire a ofițerilor, spun autoritățile, citate de Fox News.

Victimele aveau vârste cuprinse între 1 și aproximativ 14 ani, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Poliție din Shreveport, Chris Bordelon. Un total de 10 persoane au fost împușcate, inclusiv doi adulți.

„Pur și simplu nu știu ce să spun, inima mi-e cuprinsă de durere”, a declarat șeful poliției din Shreveport, Wayne Smith.

„Nu-mi pot imagina cum s-a putut întâmpla un astfel de eveniment”, a adăugat oficialul.

„Aceasta este o scenă amplă, diferită de orice am văzut vreodată majoritatea dintre noi”, a mai spus Chris Bordelon.

Urmărire după masacru și un nou schimb de focuri

Bărbatul a furat o mașină sub amenințarea armei, la o jumătate de bloc distanță de locul crimei inițiale, părăsind locul atacului armat și fiind urmărit de poliție, potrivit lui Bordelon.

Un schimb de focuri între poliție și suspect a avut loc după o oprire în trafic în parohia Bossier, soldată cu moartea suspectului.

„Aceasta este o situație tragică - poate cea mai gravă situație tragică pe care am avut-o vreodată”, a declarat Tom Arceneaux, primarul orașului din nord-vestul Louisianei, cu aproximativ 180.000 de locuitori. „Este o dimineață teribilă”, a adăugat el.

sursa foto: captura video

Autoritățile cer populației informații despre tragedie

Oficialii au declarat că încă adună detalii despre locul crimei, care s-a extins în trei locuri. Unii dintre copiii împușcați erau rude cu suspectul, potrivit lui Chris Bordelon.

Poliția statului Louisiana spune că detectivii lor au fost solicitați de poliția din Shreveport să investigheze împușcăturile în care a fost implicat un ofițer.

Într-un comunicat, poliția statului spune că niciun ofițer nu a fost rănit în schimbul de focuri.

Poliția statală solicită oricui are fotografii, videoclipuri sau informații să le distribuie detectivilor poliției statale.

 

