Punerea sub acuzare a șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, în dosarul angajărilor din Ministerul Apărării Naționale (MApN) a generat una dintre cele mai importante crize instituționale din Armata Română din ultimii ani, potrivit Mediafax.

În timp ce generalul susține că momentul ales de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) ridică semne de întrebare, surse judiciare afirmă că atât conducerea MApN, cât și șeful Armatei aveau cunoștință despre evoluția anchetei, iar audierea a fost amânată din motive care țin de agenda de securitate națională.

Dosarul este instrumentat de structura militară a DNA încă din anul 2025 și vizează presupuse angajări și promovări realizate prin favorizarea unor persoane apropiate unor oficiali din sistemul militar.

În ultimele luni, ancheta a ajuns la mai mulți generali de rang înalt din Armata României.

Potrivit informațiilor din dosar, procurorii militari au început investigațiile la jumătatea anului trecut, iar cercetările au vizat mai multe structuri din Ministerului Apărării.

Printre primii oficiali afectați de evoluția anchetei s-a numărat generalul cu patru stele Mihai Șomordolea, care ocupa funcția de consilier de stat și secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării în Departamentul Securității Naționale.

Acesta a fost trecut în rezervă și eliberat din funcție la începutul anului 2026.

Ulterior, procurorii au audiat și au pus sub acuzare mai mulți generali, inclusiv pe Mihai Șomordolea, pe generalul-locotenent Iulian Berdilă, locțiitor pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării, și pe generalul Mircea Anicescu, fost adjunct al Direcției Generale Management Resurse Umane.

Conform surselor judiciare, în urma perchezițiilor informatice și a analizării probelor obținute din telefoane și alte dispozitive, anchetatorii au identificat elemente care au condus către implicarea șefului Statului Major al Apărării.

Surse judiciare susțin că generalul Gheorghiță Vlad urma să fie audiat inițial pe 29 mai 2026.

Potrivit acelorași surse, procurorii DNA au transmis citația pe 28 mai, iar atât ministrul Apărării, Radu Miruță, cât și conducerea militară erau la curent cu procedura.

Audierea nu a mai avut loc deoarece, în noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusă a lovit un bloc din Galați, incident care a determinat convocarea unei ședințe de urgență a CSAT de către președintele Nicușor Dan.

La reuniunea CSAT a participat și șeful Statului

Major al Apărării, motiv pentru care procurorii au reprogramat audierea pentru data de 2 iunie.

Acest aspect este invocat de surse judiciare pentru a contrazice ideea că decizia DNA ar fi fost luată brusc sau într-un moment ales special de procurori.

După ce a fost pus sub acuzare pentru complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, generalul Gheorghiță Vlad a respins toate acuzațiile.

„Resping categoric acuzațiile aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție. Nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte”, a transmis șeful Armatei.

Generalul a afirmat că are încredere în desfășurarea anchetei, însă a ridicat semne de întrebare cu privire la momentul în care a fost formulată acuzația.

„Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, a declarat Gheorghiță Vlad.

Acesta a susținut că afectarea imaginii conducerii Statului Major al Apărării produce efecte care depășesc persoana sa.

„Nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor”, a mai afirmat șeful Armatei.

Totodată, acesta a precizat că va coopera cu anchetatorii.

„Voi acorda întregul sprijin necesar organelor judiciare și mă voi pune la dispoziția acestora ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea completă a situației.”

Generalul-locotenent Iulian Berdilă, aflat la rândul său în atenția procurorilor, a respins acuzațiile și a susținut că nu a avut nicio implicare în situațiile investigate.

„Resping categoric orice insinuare privind existența unei activități ilicite sau a unei conduite de natură penală din partea mea.”

Ofițerul a afirmat că dosarul vizează „un context de împrejurări față de care nu am avut nicio implicare și despre care nu am avut cunoștință în maniera în care se încearcă a fi acreditat”.

Berdilă a mai declarat că „nu există fapte sau acțiuni care să susțină existența vreunei încălcări a legii” și că întreaga sa activitate s-a desfășurat „în conformitate cu obligațiile legale și profesionale”.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a confirmat că situația este analizată la nivelul conducerii statului.

„Vom hotărî ce se întâmplă cu cei mai importanți doi oameni din Armată, în zilele următoare, după o analiză serioasă”, a declarat acesta.

Ministrul a precizat că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre evoluțiile din dosar.

„Am luat act de ce s-a întâmplat, vom vedea în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru Armata Română. L-am informat și pe domnul președinte Nicușor Dan despre această situație.”

Radu Miruță a subliniat că deciziile privind conducerea militară vor fi luate după consultări suplimentare.

„În funcție de discuțiile pe care le vom avea în perioada următoare, vom vedea care este cea mai bună decizie pentru Armata Română.”

Dosarul instrumentat de DNA Militar a ajuns în prezent la cel mai înalt nivel al conducerii militare române. În timp ce procurorii continuă cercetările privind presupusele angajări și promovări realizate prin favorizarea unor persoane apropiate, oficialii vizați resping acuzațiile și susțin că și-au desfășurat activitatea în conformitate cu legea.

Evoluția anchetei și eventualele decizii privind conducerea Statului Major al Apărării sunt așteptate în perioada următoare, într-un moment în care Armata Română se află în centrul unor provocări majore de securitate regională.