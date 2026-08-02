Operațiune lângă Cernavodă. Armata va detona o stâncă și va scufunda patru barje

Ministerul Apărării Naționale pregătește o intervenție de urgență în apropierea Centralei Nucleare de la Cernavodă, după ce nivelul scăzut al Dunării a afectat alimentarea cu apă. Operațiunea, care ar urma să se desfășoare în 24-36 de ore, presupune detonarea stâncii Pârjoala și scufundarea controlată a patru barje pe brațul Bala, pentru dirijarea unei cantități mai mari de apă spre Cernavodă.

Armata va interveni pe Dunăre pentru a menține debitul necesar funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă, în condițiile în care nivelul fluviului a continuat să scadă.

Măsurătorile realizate de Forțele Navale au indicat că lucrările nu mai pot fi amânate. În aceste condiții, a fost pregătită o operațiune dificilă, care va include detonarea unei stânci și blocarea parțială a brațului Bala.

Intervenția se va desfășura în două etape și ar urma să fie încheiată într-un interval cuprins între 24 și 36 de ore.

În prima etapă, militarii vor detona stânca Pârjoala, aflată pe cursul Dunării, în apropierea centralei nucleare. Ulterior, autoritățile vor interveni pe brațul Bala, care preia în prezent o parte din debitul fluviului ce ar trebui să ajungă în zona Cernavodă.

Pe brațul Bala vor fi scufundate controlat patru barje. Fiecare dintre acestea are o lungime de aproximativ 70 de metri și o înălțime de aproape trei metri. Barjele vor fi încărcate cu piatră înainte de a fi coborâte în apă.

Prin această intervenție, autoritățile încearcă să limiteze cantitatea de apă care se îndreaptă spre brațul Bala și să dirijeze un debit mai mare către Cernavodă.

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat sâmbătă, printr-un comunicat de presă, cum va fi dirijată apa pe Dunăre pentru ca Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă să poată rămâne în funcțiune.

Instituția a avertizat că intervenția presupune riscuri tehnice importante, în special din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării și a situației hidrologice.

„Operațiunea este una deosebit de complexă și presupune realizarea unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă. Intervenția implică riscuri tehnice semnificative, principalul risc fiind ca, în condițiile nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării și ale unei situații hidrologice fără precedent, efectul hidraulic urmărit să nu fie atins în totalitate. De asemenea, lucrările pot determina o creștere temporară a turbidității apei.

Chiar și în aceste condiții, autoritățile statului român asigură populația că vor depune toate eforturile necesare în vederea asigurării debitelor minime necesare pentru producția de energie nucleară. Coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%, iar aceasta reprezentând rezerva strategică pentru alimentarea cu apă a populației. În acest context, facem un apel ferm către populație pentru utilizarea responsabilă a apei și a energiei electrice. Fiecare gest de economisire contează în această perioadă critică”, se arată în comunicat.