Guvernul a aprobat, vineri, alocarea a 7 milioane de lei pentru lucrări de urgență destinate menținerii nivelului apei necesar răcirii reactorului 2 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Decizia vine după oprirea Unității 1, pe fondul debitelor extrem de scăzute ale Dunării, și în contextul stării de alertă instituite în sectorul energetic pentru luna august.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că obiectivul principal este evitarea opririi celui de-al doilea reactor, care, împreună cu Unitatea 1, asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția de energie electrică a României.

Hotărârea de Guvern prevede alocarea fondurilor către Ministerul Transporturilor, prin Administrația Fluvială a Dunării de Jos, pentru intervenții în zona brațului Bala, care alimentează bazinul de unde este captată apa necesară răcirii centralei nucleare.

„Un lucru important este să încercăm să menținem în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă și, în acest sens, am alocat printr-o hotărâre de Guvern, astăzi, o sumă de șapte milioane de lei către Ministerul Transporturilor, pentru Administrația Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducțiunii dinspre Cernavodă, pentru a menține, chiar în condițiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducțiune, de unde pompele care asigură pompajul apei pentru răcirea centralei își extrag apa”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că instituțiile implicate analizează inclusiv posibilitatea scufundării unor barje pentru dirijarea fluxului de apă către zona de captare.

„Pe canalul Bala să avem un debit relativ constant, iar toți cei care lucrează în această zonă, de la canalele navigabile, Apele Române, structurile fluviale ale Armatei Române, lucrează în așa fel încât să asigurăm dragajul și analizăm inclusiv posibilitatea scufundării unor barje pentru a direcționa fluxul principal către această zonă. Aceste decizii vor fi luate în zilele următoare, dar am asigurat finanțarea în așa fel încât să putem acționa, pentru că fiecare zi este importantă pentru a putea menține în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă”, a spus premierul.

În cadrul conferinței de presă, Ilie Bolojan a declarat că a discutat cu ministrul interimar al Transporturilor pentru reluarea unui proiect aflat de mai mulți ani în așteptare, privind lucrările la brațul Bala.

Potrivit premierului, investiția este necesară nu doar pentru actuala situație de criză, ci și pentru funcționarea viitoarelor reactoare 3 și 4 de la Cernavodă.

„Era un proiect vechi, care, din păcate, nu a fost pus în practică, gestionat de Ministerul Transporturilor. Acțiunile din aceste zile sunt în regim de urgență, nu au legătură cu acel proiect vechi, dar, având în vedere proiectul de dezvoltare a Centralei de la Cernavodă cu reactoarele 3 și 4, cele două noi reactoare nu pot funcționa dacă nu se fac lucrările pe acest canal”, a declarat premierul.

Acesta a precizat că i-a solicitat ministrului Miruță să scoată proiectul „din sertarele de la Transporturi” și să îl includă pe lista investițiilor prioritare.

Proiectul „Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre” beneficiază deja de finanțare prin Programul Transport 2021-2027 și de la bugetul de stat.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea de Guvern nr. 1.079/2024.

Potrivit documentației oficiale, unul dintre principalele beneficii ale investiției este asigurarea debitului minim de apă necesar răcirii tuturor celor patru reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, condiție necesară pentru funcționarea viitoarelor Unități 3 și 4.

Premierul a declarat că specialiștii de la Apele Române și Forțele Navale Române analizează în teren variantele tehnice de intervenție, urmând ca deciziile să fie luate după finalizarea studiilor hidrografice.

„În momentul de față se studiază soluțiile de intervenție la fața locului și în cursul zilei de mâine se vor lua deciziile de către specialiștii de la Apele Române, de la Forțele Navale Române, pentru a putea face ceea ce este posibil în condițiile date pentru a menține un nivel al apei care să permită funcționarea grupului 2”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că, potrivit informațiilor primite de la Nuclearelectrica, reactorul 2 poate continua să funcționeze în prezent, însă evoluția depinde de condițiile hidrologice din următoarele zile.

La scurt timp după declarațiile premierului, Forțele Navale Române au anunțat că participă la intervențiile desfășurate în zona Cernavodă.

Militarii efectuează cercetări hidrografice între kilometrii fluviali 345 și 346, în zona de confluență dintre brațul Bala și Dunărea Veche, pentru identificarea celei mai eficiente soluții tehnice.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, datele obținute vor fi puse la dispoziția autorităților implicate, în vederea realizării unui prag submers care să redistribuie o parte din debit către Dunărea Veche și să asigure nivelul apei necesar funcționării în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.