Papa Leon al XIV-lea a promulgat, vineri, o nouă Constituție a Statului Cetății Vaticanului, care înlocuiește legea fundamentală adoptată în 2023 de predecesorul său, Papa Francisc. Documentul actualizează organizarea instituțiilor statului și introduce modificări privind conducerea organismelor centrale ale Vaticanului.

Noua lege fundamentală are rolul de a adapta funcționarea instituțiilor la schimbările produse în ultimii ani și stabilește reguli mai clare privind atribuțiile autorităților statului, potrivit DPA.

Una dintre cele mai importante modificări vizează Comisia Pontificală pentru Statul Cetății Vaticanului, principalul organism legislativ al statului.

Noua Constituție prevede că funcția de președinte al Comisiei nu mai este rezervată exclusiv cardinalilor, confirmând astfel o regulă introdusă de Papa Leon al XIV-lea în noiembrie 2025.

Schimbarea clarifică și situația creată în martie 2025, când sora Raffaella Petrini a preluat conducerea Guvernoratului Vaticanului și, implicit, președinția Comisiei Pontificale, deși nu este cardinal.

Noua lege fundamentală, alcătuită din 25 de articole, definește mai precis responsabilitățile Guvernoratului Vaticanului și modul de colaborare între instituțiile care asigură conducerea administrativă a statului.

Documentul introduce și prevederi privind organizarea internă a administrației, pentru a adapta funcționarea instituțiilor la modificările operate în ultimii ani.

Constituția reafirmă independența sistemului judiciar al Vaticanului și stabilește norme privind administrarea financiară și alte proceduri de funcționare ale statului.

Ca și în forma anterioară a legii fundamentale, Papa rămâne autoritatea supremă a Statului Cetății Vaticanului, exercitând puterea legislativă, executivă și judiciară.