Fostul președinte Traian Băsescu consideră că ieșirea din actuala criză politică depinde de respectarea Constituției și îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru că amână desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Potrivit lui Băsescu, șeful statului nu poate condiționa desemnarea de existența unei majorități garantate în Parlament.

„Nu trebuie decât să fie aplicată Constituția. Domnul președinte să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcția de prim-ministru, un candidat care să meargă cu Cabinetul și programul în Parlament. Dacă trece, foarte bine, țara are guvern, dacă nu, se deschide și o altă posibilitate de a regla situația politică: alegerile anticipate”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu susține că solicitarea lui Nicușor Dan ca partidele să prezinte în avans o majoritate parlamentară este neconstituțională și imposibil de îndeplinit.

„Nu-i poate garanta nimeni înainte de vot cele 233 de voturi. Numărul de voturi este determinat de votul din Parlament. Să-i spui președintelui că ai garantate 233 de voturi este doar o asigurare politică”, a afirmat fostul președinte.

El a amintit că și Nicușor Dan a declarat anterior că era convins că atât Eugen Tomac, cât și Adrian Veștea aveau sprijinul necesar, însă votul din Parlament a demonstrat contrariul.

„Dânsul are o solicitare ridicolă, să i se garanteze că cineva are 233 de voturi. Garanția nu poate fi obținută decât după ce Parlamentul votează”, a spus Băsescu.

Fostul șef al statului afirmă că legea fundamentală nu îi permite președintelui să impună o asemenea condiție înainte de desemnarea unui premier.

„Este în afara Constituției, pune o condiție pe care Constituția nu o prevede”, a declarat Traian Băsescu.

Băsescu a explicat că, dacă și următoarea propunere de premier este respinsă de Parlament, președintele nu este obligat să declanșeze alegeri anticipate.

Potrivit acestuia, șeful statului poate face și o a treia sau chiar o a patra desemnare de candidat la funcția de prim-ministru, deoarece Constituția nu impune automat organizarea alegerilor anticipate după două încercări eșuate.

În opinia fostului președinte, aplicarea strictă a procedurilor constituționale este cea mai bună soluție pentru depășirea blocajului politic.

Criza s-a adâncit după ce Guvernul condus de Adrian Veștea nu a reușit să obțină votul de învestitură în Parlament. Până în prezent, Nicușor Dan a făcut două desemnări pentru funcția de premier – Eugen Tomac și Adrian Veștea –, însă doar cel de-al doilea cabinet a ajuns la vot, fără să întrunească majoritatea necesară.