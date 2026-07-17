Cum a încercat Nicușor Dan să-i împace pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan a declarat că a discutat în mod repetat cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan pentru a încerca să refacă dialogul dintre liderii PSD și PNL, însă intervențiile sale nu au avut rezultat.

Șeful statului le-a transmis liderilor politici că miza dezvoltării României este mai importantă decât conflictul dintre partide. În opinia sa, energia disponibilă în spațiul politic este limitată și ar trebui orientată către alegerea unor modele de dezvoltare și către analizarea sectoarelor economice importante.

„Să-i împac propriu-zis, nu, dar să-i tatonez, ca să văd până unde pot să meargă, asta am făcut-o foarte des. Din păcate, fără succes până la momentul ăsta. Am încercat să le explic că e o miză mai mare decât lupta asta politică. Că, exact cum spuneți, e o energie totuși finită pe care noi, politicienii, o avem și e util să o folosim în chestii serioase, să dăm o direcție de dezvoltare pentru România, comparând diferite modele de dezvoltare, comparând sectoare economice. Ori noi suntem prinși într-o dispută care nu are deloc nivelul ăsta și este numai despre cum reușim să ne așezăm la masă. Asta e, cumva, frustrarea mea din ultimele două luni, săptămâni, 70 de zile, cum le-ați numărat dumneavoastră, că am pierdut toți o energie care era utilă pentru alte lucruri pentru oameni (…)”, a precizat Nicușor Dan la Observator.

Președintele a arătat că frustrarea sa din ultimele aproximativ 70 de zile este legată de faptul că atenția politicienilor a rămas concentrată asupra modului în care aceștia pot reveni la masa discuțiilor. În acest timp, teme care privesc economia și direcția de dezvoltare a țării au rămas în plan secund.

Nicușor Dan a susținut că disputele politice afectează modul în care este percepută situația generală a României. El a afirmat că, în ciuda problemelor existente și a zonelor în care se manifestă influența politică, realitatea nu este atât de gravă pe cât poate părea din cauza conflictelor publice.

Președintele a amintit că în ultimul an și în lunile care au urmat nu au existat scandaluri majore de corupție și că partidele au încercat să răspundă cerințelor societății.

„Ca să fim oneşti, în acest an și câteva luni nu am avut mari scandaluri de corupție. Adică, cumva, partidele politice, așa cum sunt ele, fiecare a încercat să răspundă exigențelor. Nu spun că sunt niște sfinți, Doamne ferește, nu spun că nu sunt zone în societate, companii, administraţie, care sunt protejate politic. Pe de altă parte, nu e așa un dezastru cum pare că se subînțelege.

Este o societate care este asemănătoare cu multe alte societăți care sunt la același nivel de dezvoltare ca societatea noastră. Și tocmai de aceea îmi pare rău că aceste conflicte pe mize foarte mici nu-i lasă pe oameni să vadă o imagine mai echilibrată, de ansamblu, despre societatea noastră, care are o economie cât de cât, care, iată, a trecut niște etape în accederea la OCDE, care e un club al economiilor solide”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a afirmat că România este comparabilă cu alte societăți aflate la un nivel asemănător de dezvoltare și că dispune de o economie funcțională.

El a invocat și etapele parcurse de țară în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe care a descris-o drept un club al economiilor solide.

În opinia sa, conflictele politice purtate în jurul unor mize reduse îi împiedică pe cetățeni să vadă o imagine mai echilibrată asupra României.