Nicușor Dan convoacă, din nou, partidele la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, organizează vineri, 17 iulie, o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării, jalon important din PNRR, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea va avea loc la ora 12:00 și va reuni reprezentanții partidelor pro-occidentale. La discuții va participa și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

„La ora 12:00 va avea loc o întâlnire la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării, jalon PNRR, la care vor participa reprezentanții partidelor pro-occidentale și domnul ministru Pîslaru. Discuția va fi coordonată de domnul consilier prezidențial Radu Burnete”, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă.

Dragoș Pîslaru a declarat joi seară, la Euronews România, că noua lege a salarizării nu va scădea veniturile niciunui angajat.

„Nu are cum ca un salariu aflat în plată astăzi să scadă şi asta trebuie scoasă de pe masă. Legea salarizării unitare are toate elementele cu privire la venitul salarial, discutăm despre venitul salarial pe care îl primeşte omul în mână. Nu va putea cineva să primească mai puţin în mână, indiferent ce se întâmplă, în noua lege a salarizării. Vă atrag atenţia că avem un salariu de bază mai mare, cu sporuri mai puţine, asta e noua logică a legii salarizării unitare.

Ce încerc să spun este: există aceste sume compensatorii care se acordă oricărei persoane care câştigă, astăzi, în mână o sumă şi ar câştiga prin noul calcul din legea salarizării mai puţin. Asta este ceea ce încerc să transmit fără echivoc: nu va exista nicio persoană care să primească mai puţin venitul salarial net decât o face astăzi. Suma compensatorie despre care discutăm este un drept salarial impozitabil care contribuie la pensie”, a explicat ministrul interimar al Muncii.

Dragoş Pîslaru a mai declarat că în ultima lună a discutat cu Comisia Europeană şi cu Ministerul Finanţelor Publice despre creşterea anvelopei alocate fondului de salarii pentru bugetari, în condiţiile în care proiectul propus iniţial prevedea un plus de 8 miliarde de lei pentru fondul de salarii, iar din discuţiile cu cei implicaţi reiese că e nevoie de 27 de miliarde de lei în plus.

Consultările de la Cotroceni au loc într-un context politic tensionat, partidele încercând să ajungă la un consens privind noua lege a salarizării unitare.