Nicușor Dan face noi consultări la Cotroceni. Care e subiectul

Președintele Nicușor Dan va avea joi o serie de întâlniri la Palatul Cotroceni, agenda șefului statului incluzând consultări cu reprezentanții principalelor partide parlamentare și ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale pe tema Codului Urbanismului, potrivit unui anunț al administrației prezidențiale. În aceeași zi, președintele va participa și la inaugurarea unei expoziții dedicate relațiilor dintre România și Statele Unite.

Întâlnirea privind Codul Urbanismului este programată să înceapă la ora 12:00 și va reuni reprezentanți ai formațiunilor politice parlamentare care susțin actuala majoritate, precum și ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, la consultări vor participa delegații din partea Partidului Social Democrat (PSD), Partidului Național Liberal (PNL), Uniunii Salvați România (USR), Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) și ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

Din partea PSD va fi prezent Rareș Hopincă, PNL va fi reprezentat de Ciprian Ciucu și Florin Roman, USR îl va trimite la discuții pe Radu Mihaiu, iar UDMR va fi reprezentată de Cseke Attila. La consultări va participa și Gheorghe Nacov, din partea Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

Deocamdată, Administrația Prezidențială nu a făcut publică agenda detaliată a reuniunii și nici nu a precizat dacă în urma consultărilor vor fi anunțate concluzii sau măsuri concrete privind proiectul legislativ.

Codul Urbanismului este considerat unul dintre cele mai importante proiecte de reformă din domeniul dezvoltării teritoriale și al construcțiilor. Documentul urmărește reunirea și simplificarea legislației existente privind amenajarea teritoriului, autorizarea lucrărilor de construcții și planificarea urbanistică, în încercarea de a crea un cadru legislativ mai coerent și mai ușor de aplicat.

Necesitatea adoptării unui nou cod este susținută de numeroși specialiști din domeniu, care apreciază că actualele reglementări sunt fragmentate, dificil de interpretat și generează frecvent întârzieri în procedurile administrative.

Proiectul este urmărit cu interes atât de autoritățile locale, cât și de investitori, dezvoltatori imobiliari și organizații profesionale din arhitectură și construcții, întrucât noile reguli ar putea influența semnificativ procesul de autorizare și dezvoltare a proiectelor urbane.

Pe lângă consultările dedicate Codului Urbanismului, agenda de joi a președintelui Nicușor Dan include și participarea la inaugurarea unei expoziții consacrate relațiilor dintre România și Statele Unite, eveniment care marchează colaborarea și parteneriatul dintre cele două state.

Reamintim că Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) organizează, începând din 17 iulie, expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, un proiect dedicat celor 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite ale Americii. Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub egida Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România.