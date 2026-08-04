Deciziile importante legate de piața carburanților și de domeniul imobiliar au devenit oficiale. Actele normative care stabilesc cadrul de criză pe piața carburanților și care extind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru anumite tipuri de locuințe au fost publicate marți, 4 august, în Monitorul Oficial.

Textul final aduce detalii esențiale care clarifică procesul: scăderea accizei la motorină nu se produce instantaneu, prima ieftinire estimată fiind posibilă din 16 august, iar persoanele care au achitat cota standard de TVA după data de 1 august au opțiunea de a cere restituirea diferenței în condiții specifice.

Cele două reglementări adoptate de președintele Nicușor Dan au apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 642 din 4 august 2026. Actele normative sunt Legea nr. 161/2026, dedicată prelungirii cotei reduse de TVA pentru anumite locuințe, și Legea nr. 162/2026, prin care se instituie starea de criză pe piața carburanților și se fixează procedura de reducere temporară a accizei la motorină.

În absența unui termen expres menționat în conținutul lor, ambele legi își produc efectele la trei zile de la data publicării, mai exact începând de vineri, 7 august, conform regulii stabilite la articolul 78 din Constituție. În ceea ce privește dispozițiile referitoare la sancțiuni și contravenții din legea carburanților, acestea devin aplicabile la cinci zile de la data publicării.

Prin Legea nr. 162/2026 se decretează situația de criză pe piața țițeiului, benzinei și motorinei din momentul aplicării sale și până la data de 31 octombrie 2026 inclusiv. Executivul are posibilitatea de a prelungi această etapă în mod succesiv, pentru perioade de cel mult trei luni, dacă tensiunile privind aprovizionarea sau presiunile asupra prețurilor persistă.

Apariția legii în Monitorul Oficial nu aduce automat o ieftinire la pompă. În norma legală se menționează clar că, pentru intervalul bilunar aflat în derulare la data intrării în vigoare, „nu se aplică diminuarea accizei”.

Prima evaluare oficială va fi realizată pentru intervalul bilunar ce debutează după expirarea a trei zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actului normativ. Din calendarul stabilit de legiuitor reiese că prima reducere a accizei va putea fi pusă în practică în intervalul 16–31 august, doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute pentru evoluția prețurilor. Consiliul Concurenței va transmite rapoartele necesare către Ministerul Finanțelor, iar concluziile primei evaluări vor fi făcute publice cel târziu în ziua precedentă începerii perioadei de aplicare.

Micșorarea accizei la motorina standard va putea fi de 5%, 10%, 15%, 20% sau cel mult 25%. Pentru declanșarea acestui mecanism este nevoie de îndeplinirea simultană a două cerințe:

cotațiile internaționale Platts la motorină să înregistreze o creștere de cel puțin 5%;

prețul mediu al motorinei standard la pompă să înregistreze o majorare de cel puțin 5%.

Ambele dinamici vor fi evaluate prin raportare la o perioadă fixă de referință, respectiv intervalul 1 februarie–29 martie 2026. Ajustarea accizei se va face luând în calcul pragul minim comun. Spre exemplu, dacă prețul la pompă crește cu 15%, iar cotația Platts crește cu doar 10%, acciza va fi redusă cu 10%. În situația în care una dintre cele două creșteri este sub pragul de 5%, reducerea va fi zero. Analizele vor fi realizate de Ministerul Finanțelor de două ori pe lună, pentru intervalele 1–15 și 16–ultima zi a lunii respectivelor perioade.

Pe toată durata situației de criză, media adaosului comercial aplicat la benzină și motorină nu va putea depăși media anuală stabilită de fiecare operator în cursul anului 2025. Această limită va putea fi ajustată o singură dată cu rata inflației din anul precedent. Măsura plafonării vizează operatorii din producție, distribuție, comerț cu ridicata și retail. Sunt exceptate de la această regulă:

activitatea de rafinare și prima vânzare a produselor obținute din procesarea țițeiului;

importul și prima vânzare a produselor petroliere importate.

În plus, benzinăriile vor avea dreptul să majoreze prețurile o singură dată pe zi, până cel târziu la ora 12:00. În schimb, ieftinirile și reducerile de preț vor putea fi operate oricând și fără limite de frecvență.