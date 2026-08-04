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Marile magazine din România taie consumul de energie. Decizie de ultimă oră în plină criză de electricitate

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Marile magazine din România taie consumul de energie. Decizie de ultimă oră în plină criză de electricitateSupermarket. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România au implementat un pachet de măsuri concrete în contextul stării de alertă declarate pe piața de energie. Pentru a gestiona mai bine resursele disponibile, magazinele au decis să raționalizeze utilizarea sistemelor de aer condiționat și să sisteze complet iluminatul publicitar pe timpul nopții, conform reprezentanților organizației.

Marile magazine din România taie consumul de energie. Decizie de ultimă oră în plină criză de electricitate

Decizia marilor rețele comerciale vine la pachet cu un set extins de soluții tehnologice destinate reducerii risipei de electricitate. Printre ajustările aplicate în spațiile comerciale și administrative se numără:

Trecerea pe o scară largă la sisteme de iluminat cu tehnologie LED și soluții cu intensitate reglabilă, care se adaptează în funcție de nivelul luminii naturale.

Montarea de senzori de temperatură pentru o gestionare mult mai precisă a climatizării.

Instalarea de uși la echipamentele și vitrinele frigorifice destinate alimentelor.

Folosirea senzorilor de prezență în spațiile administrative și în zonele de tip back-office.

Extinderea utilizării panourilor fotovoltaice pentru acoperirea autoconsumului.

Sursa: Arhiva EVZ

Declarația oficială a reprezentanților AMRCR

Adoptarea acestui pachet de reguli vine ca un răspuns la nevoia de stabilizare a rețelei energetice naționale, după cum explică conducerea asociației.

„Membrii AMRCR conştientizează responsabilitatea pe care o au faţă de comunităţile în care îşi desfăşoară activitatea. Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic naţional, asigurând în acelaşi timp continuitatea fluxului comercial, în condiţii de deplină siguranţă şi confort pentru consumatori", se mai arată în comunicat.

Consultări la nivel înalt pentru gestionarea crizei energetice

Măsurile din sectorul privat vin în paralel cu demersurile executivului. Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat o întâlnire de lucru cu principalii furnizori din piața de energie. Discuțiile s-au concentrat pe găsirea unor opțiuni pentru menținerea lichidității în piață și pe identificarea unor metode de reducere voluntară a consumului în cazul marilor companii.

România parcurge o perioadă complicată în sectorul energetic, pe fondul secetei prelungite și al valurilor succesive de căldură extreme. În acest context, autoritățile au lansat apeluri repetate către mediul industrial, administrațiile locale și populație pentru economisirea electricității.

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