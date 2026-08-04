După reconfirmarea calificativului de către Fitch, autoritățile de la București își îndreaptă atenția către următorul examen financiar internațional major. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat pe Facebook că echipa sa lucrează la pregătirea evaluării realizate de agenția Moody’s. Obiectivul stabilit de conducerea ministerului depășește simpla conservare a nivelului actual, vizând o schimbare de fond în percepția piețelor financiare.

Conform responsabilului de la Finanțe, prioritatea nu este doar evitarea unei retrogradări, ci obținerea unei revizuiri favorabile a perspectivei economice, de la negativă la stabilă.

„După rezultatul favorabil obținut la finalul săptămânii trecute în dialogul cu Fitch, la Ministerul Finanțelor pregătim intens zilele acestea următoarea evaluare importantă, cea a agenției internaționale Moody’s. Miza nu este doar menținerea ratingului - un obiectiv care nu este facil în contextul actual - ci recâștigarea perspectivei stabile. Din acest punct de vedere, traiectoria politică a României în perioada următoare rămâne un element decisiv”, a transmis ministrul interimar.

Decizia recentă a agenției Fitch de a păstra ratingul de investiții este văzută ca un pas pozitiv, dar care impune acțiuni imediate. Nazare a subliniat că această menținere nu reprezintă un motiv de relaxare, ci mai degrabă un interval de timp limitat ce trebuie folosit eficient. Pentru securizarea poziției financiare a țării, este necesar un plan fiscal-bugetar credibil, conceput pentru anul 2027 și pentru perioada următoare, întemeiat pe măsuri predictibile, disciplină și continuitate.

În viziunea oficialilor de la Finanțe, analiștii agențiilor internaționale de evaluare acordă atenție sporită la două elemente fundamentale: stabilitatea cadrului politic și gradul de încredere în politicile fiscale.

„Primul este stabilitatea politică, care asigură credibilitatea strategiei economice. Investitorii și agențiile de rating au nevoie de certitudinea că reformele asumate vor fi implementate consecvent, indiferent de presiunea momentului. Al doilea este credibilitatea bugetară. Aceasta nu se câștigă printr-o țintă de deficit anunțată la începutul anului. Se construiește și se apără în fiecare lună, prin execuție bugetară riguroasă, respectarea angajamentelor și rezultate măsurabile”, a precizat Nazare.

Pentru a garanta o strategie pe termen lung, Ministerul Finanțelor a demarat deja procedurile premergătoare pentru elaborarea bugetului pe anul 2027. Intenția declarată a conducerii este de a finaliza proiectul bugetar încă din această toamnă, bazându-se pe ipoteze realiste, priorități clar definite și un calendar predictibil. Decizia este motivată de faptul că instituțiile internaționale de analiză nu limitează evaluarea la bugetul unui singur exercițiu financiar, ci analizează capacitatea statului de a menține o direcție fiscală coerentă.

Totodată, dialogul dintre autorități, investitori și agențiile de evaluare rămâne permanent deschis. Succesul acestor demersuri depinde însă și de contextul politic intern și de coeziunea decidenților.

„Contăm pe sprijinul tuturor liderilor politici în perioada următoare pentru alinierea mesajelor de seriozitate și consecvență fiscal-bugetară. Obiectivul Ministerului Finanțelor nu este doar evitarea unei retrogradări a ratingului de țară, ci și readucerea perspectivei de rating de la «negativă» la «stabilă», prin consolidarea credibilității României și continuarea măsurilor de responsabilitate fiscal-bugetară”, a conchis Nazare.