Reprezentanții Ministerului Energiei și ai marilor consumatori industriali se reunesc luni, 3 august, de la ora 12:00, într-o ședință online organizată după instituirea stării de alertă energetică la nivel național pentru 30 de zile. Aceștia le vor cere companiilor să își reorienteze, acolo unde este posibil, activitatea către intervalele cu un consum mai redus de energie, pentru a diminua presiunea asupra Sistemului Energetic Național.

Măsura vine pe fondul scăderii producției de electricitate, provocată de secetă și de nivelul extrem de redus al Dunării, situație care afectează inclusiv funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

La reuniune vor participa companii selectate dintre cei mai mari consumatori de energie din România, respectiv cei care depășesc un consum anual de 50.000 MWh.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat că autoritățile vor analiza împreună cu reprezentanții acestora posibilitatea reorganizării activității astfel încât consumul de electricitate să fie redus în intervalele de seară, atunci când cererea este cea mai mare.

„Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativi, peste 50.000 de megawați-oră consum. Avem luni, la ora 12:00, o reuniune în regim online. Am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta, să vedem în ce măsură își pot reorienta activitatea pentru a nu supraaglomera orele de seară”, a declarat Cristian Bușoi.

Oficialul a explicat că autoritățile preferă un program voluntar prin care companiile să își adapteze fluxurile industriale, în locul unor măsuri restrictive.

„Ne-ar ajuta foarte mult și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt de vârf. Sunt convins că vor înțelege. Este mai periculos, dificil și dezavantajos pentru ei să-i deconectăm, pentru că le-ar crea probleme. Mai bine facem un program voluntar controlat, în care ei își reorientează activitatea sau cei care lucrează în bandă își reduc consumul”, a afirmat Bușoi.

Secretarul de stat a arătat că legislația permite deconectarea marilor consumatori industriali în cazul unei crize severe de energie, însă a subliniat că obiectivul autorităților este evitarea unei astfel de măsuri.

„În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, există proceduri, un manual, proceduri legale prin care se pot deconecta în primul rând marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile ca să nu ajungem acolo”, a explicat Cristian Bușoi.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat anterior că principalii consumatori industriali au fost informați despre situație și că Executivul caută împreună cu aceștia soluții pentru reducerea voluntară a consumului.

„Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru și luni vom avea o întâlnire cu dânșii, în așa fel încât să luăm în calcul și planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanți, pentru a asigura energia electrică către populație”, anunța Bolojan.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat, pe 31 iulie, instituirea stării de alertă energetică pentru 30 de zile, după reducerea semnificativă a producției de energie electrică.

Situația este agravată de debitul foarte scăzut al Dunării, care pune în pericol alimentarea cu apă necesară funcționării în siguranță a Unității 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, reactor care asigură aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al României.

Guvernul a alocat șapte milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară pentru lucrările temporare de redistribuire a debitelor Dunării în zona Bala–Dunărea Veche, intervenție menită să asigure aportul de apă necesar centralei.

Totodată, România poartă discuții cu Ucraina pentru obținerea unui sprijin energetic în intervalele de consum maxim din timpul serii.