Bucureștiul găzduiește, în perioada 3-8 august, cea mai mare reuniune anuală a rezerviștilor militari din statele membre NATO și partenere. Peste 500 de participanți din 29 de țări iau parte la Congresul comun al Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă (CIOR), Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici Militari în Rezervă (CIOMR) și Confederației Interaliate a Subofițerilor în Rezervă (CISOR).

Evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României, iar ceremonia oficială de deschidere este programată luni.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, congresul este organizat de Asociația Ofițerilor în Rezervă din România și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, în parteneriat cu MApN.

La reuniune participă peste 500 de militari în rezervă din 29 de state membre NATO și partenere, fiind cea mai importantă întâlnire anuală dedicată forțelor de rezervă din cadrul Alianței.

Programul congresului include sesiuni de lucru și dezbateri de specialitate, precum și ateliere dedicate tinerilor ofițeri în rezervă și medicilor militari.

De asemenea, participanții vor lua parte la exercițiul civil-militar CIMEX-26, la un simpozion privind securitatea regională și globală, cu tema „Winning the war of narratives”, precum și la competiția aplicativ-militară MILCOMP 2026.

Potrivit MApN, organizarea acestei reuniuni în România reprezintă o recunoaștere a rolului pe care țara îl are în cadrul apărării colective și al contribuției asociațiilor rezerviștilor militari.

Ministerul subliniază că evenimentul consolidează poziția României în dezbaterile europene privind dezvoltarea forțelor de rezervă, într-un context marcat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de deteriorarea mediului de securitate la nivel regional și global.

CIOR, înființată în 1948 de asociațiile ofițerilor în rezervă din Belgia, Franța și Țările de Jos, este cea mai mare organizație a rezerviștilor militari din lume. Confederația reprezintă peste 1,3 milioane de rezerviști din 34 de state membre și partenere NATO și oferă consultanță Comitetului Militar al NATO în domeniul forțelor de rezervă.

CIOMR, creată tot în 1948, reunește ofițerii medici militari în rezervă și colaborează cu Comitetul Șefilor Serviciilor Medicale NATO (COMEDS).

CISOR este organizația dedicată subofițerilor în rezervă din statele membre și partenere NATO, având un sistem de președinție rotativă exercitată la fiecare doi ani de una dintre națiunile membre.

Această structură comună transformă reuniunea de la București în unul dintre cele mai importante evenimente anuale dedicate rezerviștilor militari din spațiul euroatlantic.