Doi medici oftalmologi din București au fost achitați definitiv de Curtea de Apel București (CAB) în dosarul în care au fost acuzați că au importat ilegal sute de cornee din Italia pentru transplant. Hotărârea schimbă complet soluția pronunțată de Judecătoria Sectorului 1, care îi găsise vinovați pe cei doi medici și sancționase cu amendă penală societatea care administrează clinica, arătă Justnews.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a anunțat, în vara anului 2023, finalizarea anchetei și trimiterea în judecată a unei clinici oftalmologice din Capitală și a celor doi administratori ai acesteia, soț și soție, în vârstă de 72 și, respectiv, 59 de ani.

Potrivit procurorilor, în perioada 2019–2022, cei doi ar fi introdus în România 303 cornee provenite din Italia fără autorizația specială emisă de Agenția Națională de Transplant. În rechizitoriu au fost reținute 109 acte materiale privind introducerea de țesuturi umane fără autorizație și 293 de acte materiale privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată.

Anchetatorii au susținut că unul dintre medici ar fi completat formularele de import menționând că deține autorizația necesară pentru importul de cornee de la Banca Fondazione Degli Occhi Del Veneto — Onlus din Italia, deși aceasta nu fusese emisă.

Conform anchetei, clinica solicitase încă din 2017 emiterea autorizației speciale necesare pentru importul de țesuturi umane. Cererea a fost respinsă, iar o nouă solicitare depusă în ianuarie 2018 a fost returnată pentru completarea documentației.

Potrivit procurorilor, documentele solicitate nu au mai fost depuse, iar Agenția Națională de Transplant nu a emis niciodată autorizația specială pentru importul de cornee în beneficiul clinicii.

Pe 26 august 2025, Judecătoria Sectorului 1 București a decis că inculpații sunt vinovați de faptele reținute de procurori.

Medicul în vârstă de 59 de ani a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea privind introducerea în țară de țesuturi umane fără autorizație.

Soțul acesteia a primit doi ani de închisoare pentru aceeași infracțiune și nouă luni pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată. În urma contopirii pedepselor, instanța a stabilit o condamnare rezultantă de doi ani și trei luni de închisoare.

De asemenea, clinica oftalmologică a fost sancționată cu o amendă penală de 330.000 de lei.

Sentința primei instanțe a fost contestată de inculpați, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București.

Prin decizia pronunțată la 30 iulie 2026, judecătorii Secției a II-a penale au admis apelurile, au desființat în totalitate hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 și au dispus achitarea celor doi medici și a clinicii.

Instanța a motivat soluția prin faptul că, pentru una dintre acuzații, „fapta nu există”, iar pentru cealaltă, „fapta nu e prevăzută de legea penală”. Hotărârea Curții de Apel București este definitivă.