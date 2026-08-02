România se confruntă cu o criză energetică majoră provocată de condițiile hidrologice extreme din această vară. Seceta prelungită și scăderea dramatică a debitului Dunării au determinat autoritățile să declare stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august. Deși contractele actuale ale populației rămân protejate pe termen scurt, evoluția pe termen lung a pieței ar putea aduce majorări semnificative ale costurilor suportate de consumatori.

Tensiunile din sistemul electroenergetic național își pot face simțite efectele în tarifele viitoare. Reprezentanții Ministerului Energiei subliniază că, deși furnizorii nu au modificat deocamdată prețurile pentru noile contracte, menținerea problemelor pe o perioadă extinsă va pune presiune financiară pe întregul sistem. Importurile masive realizate la orele de vârf vor trebui acoperite ulterior.

„Suntem pregătiţi să luăm toate măsurile necesare pentru ca situaţia regională dificilă să nu afecteze prea tare România. Toate capacităţile de producţie posibilă în acest moment funcţionează la maxim, atât cele pe cărbune, cât şi cele pe gaz. Sigur că există unele îngrijorări legate de prognoza pentru producţia Hidroelectrica, dar astăzi nu sunt probleme şi efortul este de a face să funcţioneze în continuare Unitatea 2 de la Cernavodă.

În acest moment, consumatorii români au contracte în vigoare şi contractele sunt valabile. Preţul este clar. N-am văzut în aceste zile intenţii ale furnizorilor care fac contracte noi de a creşte preţul. Dar cu cât perioada va fi mai lungă şi cu cât condiţiile vor fi mai dificile, la un moment dat, toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, din păcate, în preţurile pe care cu toţii le vom plăti”, a precizat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, la Digi24.

Scăderea nivelului apei pe fluviul Dunărea pune în pericol funcționarea continuă a Unității 2 de la Cernavodă, echipament care necesită volume masive de apă pentru procesul de răcire. Fără lucrări de urgență pentru dragare și optimizare a debitului în zona aducțiunii, reactorul ar fi riscat oprirea automată într-un interval extrem de scurt.

„Există calcule foarte clare, există proceduri foarte clare şi în funcţie de debit şi în funcţie de centimetri care sunt necesari pentru a funcţiona pompele care asigură răcirea. Suntem aproape de acel moment, dar încă avem câteva zile de funcţionare. â

Toate detaliile tehnice care evident ar trebui să fie comunicate de către specialişti, le putem comunica şi în contextul în care trebuie să înţelegem că Nuclearelectrica este totuşi o societate în care nu doar statul român este acţionar, este listată şi la bursă şi trebuie să respectăm toate regulile de comunicare. Fără acţiunile care se pregătesc în aceste zile în jur de 5 zile (mai poate funcţiona reactorul 2 de la Cernavodă, n.r.), dar avem încredere că ceea ce se întâmplă în acest moment şi intervenţiile care se fac de către instituţiile statului pot să ducă la o prelungire, să trecem de perioada critică, o prelungire a perioadei, apa necesară pentru funcţionare şi să trecem de aceste zile critice”, a explicat Cristian Buşoi.

Scăderea drastică a producției hidroelectrice a obligat Guvernul să adopte măsuri extraordinare pentru gestionarea resurselor rămase. Debitele Dunării au ajuns la mai puțin de jumătate din media anuală specifică acestei perioade.

„Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a precizat Ilie Bolojan, premier interimar și ministru interimar al Energiei, la finalul ședinței extraordinare de Guvern.

Pentru a preveni oprirea Centralei de la Cernavodă, Executivul a alocat din fondul de rezervă suma de șapte milioane de lei către Ministerul Transporturilor, destinată Administrației Fluviale a Dunării de Jos. Banii vor fi utilizați pentru lucrări de amenajare pe Canalul Bala și în zona aducțiunii Cernavodă, scopul fiind menținerea unui nivel constant al apei necesar pompelor de răcire ale Grupului 2.

În paralel, autoritățile au solicitat instituțiilor publice reducerea voluntară a consumului de energie electrică în orele de vârf din timpul serii. Transelectrica pregătește proceduri de echilibrare a rețelei, iar prosumatorii care dețin sisteme de stocare în baterii sunt încurajați să descarce energia acumulat ziua direct în rețeaua națională pe parcursul serii.

Sistemul energetic național se confruntă cu un fenomen hidrologic extrem de rar. Datele transmise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată că debitul Dunării la intrarea în țară ar putea coborî pe 6 august sub pragul istoric negativ din august 2003, când s-a înregistrat un minim de 1.600 metri cubi pe secundă, confirmă Administrația Națională Apele Române.