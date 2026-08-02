Sectorul ospitalității din România primește un impuls semnificativ din partea comunității de afaceri. Tinerii cu vârsta de până în 29 de ani care decid să își înceapă o carieră în antreprenoriat și să își deschidă un business în domeniul HORECA beneficiază de sprijin gratuit în primul an de activitate. Inițiativa aparține Asociației RESTO și are ca scop susținerea noii generații de antreprenori prin eliminarea taxelor de înscriere și oferirea de suport direct din partea specialiștilor din domeniu.

Această măsură vine în sprijinul celor care fac primii pași într-o industrie competitivă și plină de provocări. Membri noilor afaceri au acces gratuit la resurse valoroase, know-how și consultanță din partea celor care au deja o vastă experiență în domeniul ospitalității.

„RESTO îşi reafirmă angajamentul de a susţine noua generaţie de antreprenori din industria HORECA, printr-o iniţiativă dedicată tinerilor cu vârsta de până în 29 de ani. Toţi cei care îşi deschid o afacere în domeniul ospitalităţii pot beneficia de primul an de apartenenţă la comunitatea RESTO fără nici o taxă de înscriere, având acces la mentorat, informaţii de specialitate şi sprijin din partea unor profesionişti cu experienţă”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Proiectul a început deja să producă rezultate concrete pe litoralul românesc. Un prim exemplu al acestui demers este Mateo, un tânăr antreprenor în vârstă de doar 18 ani, care a inaugurat recent conceptul Smasheria în orașul Constanța. Prin intermediul programului, Mateo va beneficia de îndrumarea directă a mai multor antreprenori cu experiență din comunitatea RESTO pentru a-și dezvolta și consolida afacerea.

Reprezentanții asociației subliniază importanța creării unui mediu de sprijin pentru tineri, astfel încât aceștia să depășească mai ușor obstacolele de la început de drum.

„Ne dorim ca tinerii antreprenori să ştie că nu sunt singuri la început de drum. Prin comunitatea RESTO, aceştia au acces la mentorat, schimb de experienţă şi sprijin din partea unor profesionişti care au parcurs deja provocările industriei. Investim în oameni şi în viitorul HORECA”, a declarat preşedintele RESTO, Corina Martin, în comunicat.