Miliardarii discreți ai României, care conduc industrii fără să caute notorietatea

O privire asupra celor mai influenți antreprenori români care evită expunerea publică, dar controlează afaceri strategice în industrie, retail farmaceutic și imobiliare. Ștefan Vuza, Anca Vlad, Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu formează nucleul capitalului românesc discret în 2025.

România anului 2025 are un profil economic aparte. Deși scena publică este dominată de figuri extrem de vizibile, o parte importantă a capitalului românesc este controlată de antreprenori care evită constant expunerea. Nu apar în talk-show-uri, nu participă la evenimente mondene și nu își comentează strategiile. În schimb, investesc masiv, dezvoltă industrii întregi și consolidează companii care devin piloni economici.

Acești antreprenori discreți influențează sectoare strategice precum industria chimică, distribuția farmaceutică sau imobiliarele premium. Cifrele financiare arată un model de succes bazat pe investiții solide și extinderi calculate, nu pe vâlvă și declarații.

Ștefan Vuza este unul dintre cei mai puternici antreprenori industriali ai României. Controlează Chimcomplex, compania care a preluat activele Oltchim și le-a integrat într-un grup dedicat producției chimice strategice. Transformarea platformei de la Râmnicu Vâlcea într-un actor competitiv regional rămâne una dintre cele mai importante reușite din industria românească.

Vuza nu comunică des, nu cultivă profilul de „miliardar public”, însă proiectele sale industriale vorbesc singure. Modernizările de capacități, investițiile în tehnologii verzi și planurile de extindere fac parte dintr-o strategie pe termen lung. Evaluările neoficiale vorbesc despre o avere semnificativă, apropiată de cinci miliarde de lei. Nu există informații exacte, deoarece structura afacerilor este complexă și adesea reinvestită în dezvoltare.

Chimcomplex furnizează produse esențiale pentru agricultură, construcții și infrastructură. Iar poziția strategică a companiei rămâne un indicator clar al influenței pe care o are Vuza în economia României.

În retail și distribuție farmaceutică, cea mai importantă figură este Anca Vlad. Fondatoarea Fildas-Catena conduce un imperiu discret și eficient. Rețeaua Catena numără aproape o mie de farmacii, iar divizia Fildas este unul dintre cei mai importanți distribuitori de medicamente din țară.

În 2024, grupul a depășit pragul de opt miliarde de lei în cifra de afaceri, consolidându-și poziția într-un sector în care competiția este dominată de multinaționale. Vlad preferă aceeași strategie de discreție și continuitate. Comunicarea publică este redusă, iar accentul cade pe dezvoltare, extindere și integrarea lanțului logistic.

Averea fondatoarei este estimată în jurul valorii de 650 de milioane de dolari, însă cifrele reale sunt cunoscute doar intern. Importanța sa în ecosistemul farmaceutic este însă incontestabilă, iar influența asupra acestei piețe este comparabilă cu cea a marilor grupuri europene.

În imobiliare, tandemul format din Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu a redefinit piața proiectelor premium. Cei doi conduc One United Properties, companie listată la Bursa de Valori București și unul dintre cei mai mari dezvoltatori din regiune.

Strategia lor este clară. Au mizat pe proiecte premium, pe conversii urbane ample și pe integrarea conceptelor de sustenabilitate cerute la nivel european. În primul semestru din 2025, One United Properties a raportat venituri de peste 162 de milioane de euro și un profit brut apropiat de 60 de milioane.

Portofoliul de terenuri depășește două miliarde de euro ca valoare estimată de dezvoltare, iar impactul proiectelor asupra Capitalei este vizibil în zonele Nordului, Floreasca și centrul vechi. Averea combinată a celor doi antreprenori este estimată la aproximativ 600 de milioane de dolari.

Discreția lor apare într-un context diferit față de alți miliardari. Fiind o companie listată, comunicarea financiară este obligatorie, însă aparițiile publice personale sunt rare, iar strategiile sunt prezentate strict în context corporate.