Un Campionat European în România, un vis îndepărtat

România mai are de așteptat până când va putea candida cu șanse reale la organizarea unui Campionat European de fotbal. Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a oferit detalii de ultim moment despre strategia de dezvoltare a infrastructurii sportive din regiune, în cadrul conferințelor Sports Talks de la Sports Festival.

Șeful de la Casa Fotbalului a lămurit speculațiile privind un proiect comun cu statele vecine, catalogând acest scenariu ca fiind unul de lungă durată, conform Agerpres.

Deși în trecut au existat discuții pentru proiecte comune în Balcani, realitatea din teren arată că standardele actuale sunt extrem de ridicate. În analiza realizată de conducerea forului național, doar o singură țară din vecinătate dispune în acest moment de baza materială necesară pentru a susține o competiție de o asemenea anvergură.

Strategia FRF nu mai mizează pe promisiuni fără acoperire, ci se concentrează pe pași intermediari și pe parteneriate strategice solide. Până la un eventual turneu final de seniori, federația țintește evenimente majore de club, mult mai accesibile din punct de vedere logistic.

În locul unui proiect nerealist pe termen scurt, FRF își îndreaptă atenția spre aducerea unui nou meci de gală pe Arena Națională din București. Planul de management include depunerea candidaturii pentru organizarea finalei Europa League, o competiție care ar pune din nou capitala pe harta fotbalului mare.

Totuși, condiția esențială impusă de oficialii de la București rămâne eficiența financiară. FRF nu dorește construcții masive care să devină inutile după fluierul final al competițiilor, ci pune accent pe utilitatea pe termen lung a stadioanelor și bazelor de antrenament.

„În trecut a existat un asemenea plan cu mai multe ţări, Bulgaria, Serbia, Grecia. În momentul de faţă, dacă ne uităm în regiune, o ţară care are o infrastructură bine dezvoltată este Ungaria.

În momentul de faţă considerăm însă destul de departe un proiect de a găzdui un Campionat European la noi. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să lucrăm în această direcţie. Finala de Europa League, în 2028 sau 2029, poate să fie o etapă intermediară. Dar, repet, dincolo de aceste evenimente, ceea ce contează cel mai mult este sustenabilitatea. Adică noi, ca federaţie, niciodată nu vom susţine investiţii publice în infrastructură acolo unde nu face sens. Adică permanent vom fi adevăraţi ambasadori şi luptători a investiţiilor acolo unde avem cel mai mare impact social”, a conchis șeful de la „Casa Fotbalului”.