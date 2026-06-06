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Tricolorii, pregătiți pentru duelul cu Țara Galilor. Formula de start trimisă în teren de Hagi

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Tricolorii, pregătiți pentru duelul cu Țara Galilor. Formula de start trimisă în teren de HagiFotbal. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Tricolorii revin pe teren sâmbătă seară pentru amicalul cu Țara Galilor, care se va disputa de la ora 20:45 pe stadionul Steaua. Cu puțin timp înaintea partidei, FRF a anunțat primul „11” stabilit de Gheorghe Hagi.

Al doilea meci al lui Hagi după revenirea la națională. Echipa de start pentru duelul cu Țara Galilor

În poartă va începe Hindrich, în timp ce linia defensivă este formată din Sorescu, Burcă, Mihai Ilie și Eissat. La mijlocul terenului vor evolua Stanciu, căpitanul echipei, alături de Tudor Băluță și Dragomir.

Compartimentul ofensiv îi va avea în componență pe Olaru, Louis Munteanu și Baiaram.

Romania

Romania. Sursa foto: Facebook

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Echipa de start a României: Hindrich – Sorescu, Burcă, M. Ilie, Eissat – Stanciu (cpt.), T. Băluță, Dragomir – Olaru, L. Munteanu, Baiaram.

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Pe banca de rezerve se află Târnovanu, Aioani, Strata, Mihai Popescu, Rus, Florinel Coman, Drăguș, Dobre, D. Matei, Borza, Moruțan, Coubiș și Cîrjan.

Partida cu Țara Galilor reprezintă al doilea test al „tricolorilor” în această lună, după remiza obținută în deplasare, scor 1-1, în fața Georgiei. Stafful tehnic profită de această perioadă pentru a evalua mai mulți jucători și pentru a consolida relațiile de joc înaintea următoarelor obiective oficiale.

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Conform regulamentului stabilit pentru acest meci de pregătire, cele două selecționate vor putea efectua până la 10 schimbări, în maximum trei întreruperi ale jocului.

Totodată, confruntarea cu galezii este al doilea meci al României de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a primei reprezentative, după ce „Regele” a preluat din nou conducerea echipei naționale.

Meciul va putea fi urmărit în direct la Prima TV. Înaintea partidei, Gheorghe Hagi a declarat că această perioadă de pregătire reprezintă o oportunitate importantă pentru analizarea și testarea unui număr cât mai mare de fotbaliști aflați în atenția echipei naționale.

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