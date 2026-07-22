Pep Guardiola ar putea prelua în curând funcţia de selecţioner al Italiei, iar această posibilitate pare mai concretă decât oricând. Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Giovanni Malago, a confirmat marţi seara, în cadrul emisiunii „Vivavoce”, că au loc discuţii cu antrenorul spaniol în vârstă de 55 de ani.

Postul de selecţioner al Italiei a rămas vacant după plecarea lui Gennaro Gattuso, în aprilie anul trecut, în urma ratării calificării la Cupa Mondială.

Ales recent în fruntea FIGC, Giovanni Malago a început să caute o soluţie pentru banca tehnică a naţionalei, într-un moment în care echipa traversează de mai mulţi ani o perioadă în care stabilitatea şi rezultatele au lipsit.

În acest context, federaţia a iniţiat negocieri cu Pep Guardiola. Pentru a facilita eventualul acord, au fost făcute inclusiv „s-au făcut excepţii” din punct de vedere economic, potrivit informaţiilor prezentate în cadrul emisiunii.

Giovanni Malago a ţinut însă să precizeze că „nu este sigur că operaţiunea se va concretiza”. În acelaşi timp, oficialul italian a lăsat să se înţeleagă că „ar putea exista o surpriză” în ceea ce priveşte viitorul selecţioner.

Pe lista FIGC se află şi alte nume importante. Preşedintele federaţiei a confirmat că Roberto Mancini, fost selecţioner al Italiei în perioada 2018-2023, şi Andrea Pirlo sunt printre candidaţi, însă a precizat că lista este mai amplă.

Negocierile cu Guardiola au intrat într-o etapă importantă. Paolo Maldini, numit recent director tehnic al FIGC, şi Leonardo, consilier special, au fost la Barcelona weekendul trecut pentru a discuta cu antrenorul spaniol şi pentru a încerca să-l convingă să preia naţionala Italiei.

În cazul unui acord, Guardiola ar urma să semneze un contract pe 4 ani, cu obiectivul de a conduce echipa inclusiv la Cupa Mondială din 2030.

Numirea sa s-ar înscrie într-o tendinţă tot mai vizibilă în fotbalul internaţional, în care echipele naţionale încearcă să atragă antrenori de top. În aceeaşi direcţie se înscrie şi sosirea aşteptată a lui Jürgen Klopp la reprezentativa Germaniei.