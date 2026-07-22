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Pep Guardiola, tot mai aproape de naţionala Italiei. Preşedintele FIGC confirmă negocierile

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Pep Guardiola, tot mai aproape de naţionala Italiei. Preşedintele FIGC confirmă negocierilePep Guardiola. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Pep Guardiola ar putea prelua în curând funcţia de selecţioner al Italiei, iar această posibilitate pare mai concretă decât oricând. Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Giovanni Malago, a confirmat marţi seara, în cadrul emisiunii „Vivavoce”, că au loc discuţii cu antrenorul spaniol în vârstă de 55 de ani.

Gennaro Gattuso a demisionat după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială

Postul de selecţioner al Italiei a rămas vacant după plecarea lui Gennaro Gattuso, în aprilie anul trecut, în urma ratării calificării la Cupa Mondială.

Ales recent în fruntea FIGC, Giovanni Malago a început să caute o soluţie pentru banca tehnică a naţionalei, într-un moment în care echipa traversează de mai mulţi ani o perioadă în care stabilitatea şi rezultatele au lipsit.

Federația italiană negociază cu Pep Guardiola

În acest context, federaţia a iniţiat negocieri cu Pep Guardiola. Pentru a facilita eventualul acord, au fost făcute inclusiv „s-au făcut excepţii” din punct de vedere economic, potrivit informaţiilor prezentate în cadrul emisiunii.

Giovanni Malago a ţinut însă să precizeze că „nu este sigur că operaţiunea se va concretiza”. În acelaşi timp, oficialul italian a lăsat să se înţeleagă că „ar putea exista o surpriză” în ceea ce priveşte viitorul selecţioner.

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Guardiola are concurență: Mancini și Pirlo

Pe lista FIGC se află şi alte nume importante. Preşedintele federaţiei a confirmat că Roberto Mancini, fost selecţioner al Italiei în perioada 2018-2023, şi Andrea Pirlo sunt printre candidaţi, însă a precizat că lista este mai amplă.

Negocierile cu Guardiola au intrat într-o etapă importantă. Paolo Maldini, numit recent director tehnic al FIGC, şi Leonardo, consilier special, au fost la Barcelona weekendul trecut pentru a discuta cu antrenorul spaniol şi pentru a încerca să-l convingă să preia naţionala Italiei.

În cazul unui acord, Guardiola ar urma să semneze un contract pe 4 ani, cu obiectivul de a conduce echipa inclusiv la Cupa Mondială din 2030.

Numirea sa s-ar înscrie într-o tendinţă tot mai vizibilă în fotbalul internaţional, în care echipele naţionale încearcă să atragă antrenori de top. În aceeaşi direcţie se înscrie şi sosirea aşteptată a lui Jürgen Klopp la reprezentativa Germaniei.

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