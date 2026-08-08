Spania va introduce controale la frontiera pentru pasagerii care sosesc din Italia cu avionul sau pe cale maritimă, măsura urmând să intre în vigoare la miezul nopții de sâmbătă și să fie menținută până pe 7 septembrie, pe fondul unui conflict diplomatic privind migrația ilegală, potrivit Reuters.

Autoritățile spaniole vor verifica pașapoartele, naționalitatea și vizele atât în cazul cetățenilor italieni, cât și al persoanelor din alte state care ajung în Spania din Italia. Madridul justifică decizia prin „presiunea migratorie neregulată persistentă” asociată cu Italia.

Decizia Madridului reprezintă o măsură de reciprocitate după ce Italia a introdus, la rândul său, controale asupra persoanelor care sosesc din Spania.

Roma a anunțat că va menține aceste controale cel puțin până pe 15 august. Guvernul italian a transmis vineri că nu va accepta „ultimatumuri sau impuneri” din partea Spaniei și că va reevalua măsura doar dacă va exista certitudinea că nu sunt riscuri de securitate sau terorism, că nu se pregătește un nou val migrator și că migranți aflați ilegal nu se îndreaptă spre teritoriul european.

Spania ceruse anterior Italiei să renunțe până duminică la restricțiile introduse, avertizând că, în caz contrar, va aplica aceleași măsuri călătorilor veniți din Italia.

Conflictul dintre cele două guverne are legătură cu situația creată în Ceuta, enclavă spaniolă situată pe coasta de nord a Africii.

Pe 30 iulie, aproximativ 72.000 de persoane au încercat să intre în Ceuta dinspre Maroc, provocând o presiune majoră asupra autorităților spaniole și declanșând măsuri de securitate suplimentare.

Guvernul italian a invocat acest episod atunci când a decis să reintroducă temporar controale la sosirile din Spania. Roma susține că măsurile sunt necesare din motive de securitate și pentru a preveni eventualele efecte ale unei noi crize migratorii.

Madridul contestă însă legătura dintre situația din Ceuta și eventualul risc ca migranții să ajungă în Italia. Potrivit relatării Reuters, autoritățile spaniole au subliniat că majoritatea persoanelor care au ajuns în Ceuta s-au întors în Maroc și că nu există indicii că acestea s-ar îndrepta spre Italia.

Introducerea controalelor între două state membre ale Uniunii Europene este relevantă deoarece Spania și Italia fac parte din spațiul Schengen, unde controalele la frontierele interne sunt, în mod normal, eliminate.

Măsurile anunțate de Madrid nu înseamnă închiderea frontierei și nici suspendarea călătoriilor dintre cele două țări. Pasagerii vor putea în continuare să călătorească, însă autoritățile vor efectua verificări ale documentelor și ale dreptului de intrare.

Decizia evidențiază și tensiunile tot mai mari dintre guvernele europene în privința modului în care trebuie gestionată migrația neregulamentară și protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Controalele spaniole vor fi menținute până în septembrie Potrivit guvernului de la Madrid, verificările pentru persoanele care sosesc din Italia vor fi aplicate până pe 7 septembrie. Măsura este prezentată drept una temporară și este legată direct de situația migratorie și de decizia similară adoptată de Italia.

În acest moment, disputa dintre cele două state continuă, iar pozițiile anunțate de Madrid și Roma indică faptul că problema migrației a devenit și o sursă de tensiuni bilaterale în interiorul spațiului Schengen.