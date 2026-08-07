Tensiunile dintre Spania și Italia continuă după ce Roma a intensificat controalele la frontieră pentru călătorii care sosesc din Spania, în special în aeroporturi. Guvernul de la Madrid avertizează că va lua „măsuri proporționale” dacă autoritățile italiene mențin controalele la frontieră, scrie IlSole24. Aceștia consideră că măsura a fost luată unilateral, fără o notificare prealabilă și fără argumente suficiente, și cere eliminarea acesteia până duminică.

Controalele suplimentare au fost introduse de Italia după afluxul masiv de migranți în exclava spaniolă Ceuta. Autoritățile spaniole susțin că suspendarea temporară a liberei circulații dintre cele două state „compromite mobilitatea a mii de persoane și generează incertitudine juridică în plin sezon estival”.

Roma a decis intensificarea verificărilor la frontiere, în special în aeroporturi și în cazul zborurilor venite din Spania. Madridul a cerut autorităților italiene să renunțe la aceste măsuri, susținând că ele afectează prevederile acordului Schengen aplicabile celor două țări.

În paralel, ministrul spaniol al Tineretului, Sira Rego, s-a deplasat la Ceuta pentru coordonarea măsurilor de sprijin pentru minorii migranți neînsoțiți. Autoritățile au identificat până în prezent 1.342 de minori care urmează să primească asistență.

„A fost o situație de urgență, dar acum este sub control”, a declarat ministrul.

Spania și-a apărat modul în care a gestionat situația din Ceuta, după criticile apărute la nivel internațional. Autoritățile au trimis în zonă trupe, polițiști suplimentari, drone, scafandri și ambarcațiuni.

Forțele armate au fost desfășurate și pentru întărirea securității în Melilla, cealaltă exclavă spaniolă, unde au fost raportate sute de treceri. Premierul Pedro Sánchez a vizitat Ceuta după afluxul de migranți și a declarat că ia în calcul consolidarea frontierei cu Marocul. Acesta a spus și că autoritățile marocane cooperează.

Sánchez a pus valul de migranți pe seama rețelelor de traficanți și a calificat incidentul drept o „încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”.

„Mafiile traficanților au interpretat în mod egoist o hotărâre a Curții Supreme”, care s-a „răspândit ca focul în paie”, a spus el.

Comisarul european Magnus Brunner a declarat, după o discuție telefonică cu ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, că „nicio persoană nu a trecut în UE continentală”.

În luna iunie, Curtea Supremă a Spaniei a stabilit că migranții interceptați pe mare în timp ce încearcă să ajungă la Ceuta sau Melilla nu pot fi returnați sumar în Maroc fără un proces echitabil.

Ceuta este de mai mult timp una dintre principalele zone prin care migranții încearcă să ajungă în Europa.

În lunile de vară, presiunea asupra enclavei crește frecvent, iar tentativele de trecere sunt adesea organizate prin intermediul rețelelor sociale.