Italia suspendă temporar libera circulație Schengen cu Spania

Italia va reintroduce temporar controalele pentru persoanele care sosesc pe cale aeriană sau maritimă din Spania, după intrarea masivă a migranților în Ceuta. Premierul Giorgia Meloni a anunțat că măsura a fost luată pentru protejarea securității naționale și va rămâne în vigoare atât timp cât autoritățile vor considera necesar.

Decizia afectează călătoriile dintre cele două state, chiar dacă Italia și Spania nu au o frontieră terestră comună. Guvernul de la Roma urmărește să limiteze posibilitatea ca persoanele care au intrat ilegal în exclava spaniolă să ajungă ulterior în Italia prin interiorul Spațiului Schengen.

Giorgia Meloni a anunțat reintroducerea controalelor pentru legăturile aeriene și maritime dintre Italia și Spania.

Premierul italian a afirmat că măsura are un caracter temporar și că autoritățile vor încerca să reducă efectele acesteia asupra circulației turiștilor în perioada verii.

„Guvernul a decis să suspende temporar regimul de liberă circulație din cadrul spațiului Schengen pentru legăturile maritime și aeriene cu Spania, reinstituind controalele la frontieră. Este vorba de o măsură extraordinară, adoptată pentru a proteja securitatea națională și a preveni eventualele repercusiuni asupra națiunii noastre. Măsura va rămâne în vigoare doar atât timp cât va fi necesar, acordându-se o atenție deosebită limitării oricărui impact asupra fluxurilor turistice de vară”, a scris Meloni într-un mesaj publicat pe X.

Italia nu a anunțat închiderea legăturilor cu Spania, ci revenirea temporară la verificarea persoanelor care sosesc din această țară pe cale aeriană sau maritimă.

Șefa Guvernului italian a afirmat că Roma este pregătită să susțină măsurile europene prin care Spania să își recapete controlul asupra frontierei externe a Uniunii Europene.

„Italia este pregătită să susțină orice inițiativă europeană menită să sprijine instituțiile spaniole în eforturile necesare pentru restabilirea controlului deplin asupra frontierelor externe ale Uniunii și pentru a face față cu determinare situației actuale”, se mai arată în mesajul publicat de Meloni.

Ministerul italian de Interne a anunțat, de asemenea, că autoritățile de la Roma și Paris au convenit să intensifice verificările la frontiera terestră dintre Franța și Italia. Măsura urmărește să împiedice eventualele deplasări ilegale către teritoriul italian prin Franța.

Președintele administrației locale din Ceuta, Juan Vivas, a anunțat că aproximativ 60.000 de migranți au intrat ilegal în exclava spaniolă în ultimele zile. Aceștia ar fi trecut granița fie înot, fie prin forțarea gardului care separă teritoriul spaniol de Maroc.

Numărul anunțat de oficialul local reprezintă aproape 70% din populația Ceutei. Juan Vivas a descris presiunea asupra orașului drept una fără precedent.

Autoritățile spaniole au intervenit pentru restabilirea controlului la frontieră, iar o mare parte dintre persoanele care au trecut în Ceuta s-au întors ulterior în Maroc.

Franța a luat, la rândul său, măsuri după intrarea în masă a migranților în Ceuta. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat vineri intensificarea controalelor la frontiera dintre Franța și Spania.

Oficialul a transmis pe X că la operațiunile de verificare vor participa polițiști și militari.

Autoritățile franceze încearcă astfel să împiedice deplasarea necontrolată a migranților care ar putea părăsi Spania și continua călătoria către alte state membre ale Spațiului Schengen.

Măsurile adoptate de Italia și Franța au apărut pe fondul temerilor că persoanele intrate ilegal în Ceuta ar putea utiliza libertatea de circulație din interiorul Spațiului Schengen pentru a ajunge în alte țări europene.