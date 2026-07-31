Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa celor care au condus sectorul energetic în ultimii ani, pe fondul crizei provocate de scăderea nivelului Dunării și a reducerii producției de energie. El a susținut că miniștrii Energiei și premierii care au decis închiderea unor capacități de producție fără să le înlocuiască sunt responsabili pentru situația actuală și a afirmat că ar trebui instituită starea de urgență în domeniul energetic.

Traian Băsescu a spus că România a ajuns într-o situație critică după ce au fost închise termocentrale pe cărbune înainte ca alte capacități de producție să fie construite.

„Lumea, dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România și vede așa: niște miniștri au fost de acord să închidă termocentrale pe cărbune, dar nu le-a dat prin cap că înainte de a le închide trebuie să aibă ceva cu care să le înlocuiască”, a declarat fostul șef al statului.

El a susținut că responsabilitatea nu aparține doar miniștrilor Energiei, ci și premierilor care au condus Guvernul în această perioadă.

„Nu sunt numai miniștrii responsabili, și premierii, de la Nicu și Marcel încoace, sunt responsabili de faptul că România a ajuns într-o situație atât de grea. Avem bani să facem vreo trei-patru termocentrale pe gaze. N-a făcut nimeni nimic”, a spus Băsescu.

În intervenția sa, Traian Băsescu i-a criticat în termeni duri pe cei care au ocupat funcția de ministru al Energiei în ultimii ani.

„Este în neregulă faptul că am ajuns aici cu niște panarame de miniștri de ani de zile, indiferent cum se numesc. De regulă am văzut numai papițoi la Energie. Vorbesc frumos și nu au făcut nimic, n-au făcut o termocentrală pe gaze”, a afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu a apreciat că situația din sectorul energetic depășește sfera unei administrări defectuoase.

„Eu nu vreau să par cu abordare exagerată, dar cred că este un caz penal. Nu numai un caz de bad management, este un caz penal”, a declarat acesta.

Fostul președinte a afirmat că măsurile necesare pentru gestionarea crizei energetice ar necesita instituirea stării de urgență, nu doar a stării de alertă.

„Cred că va trebui să declare starea de urgență. Starea de alertă nu permite măsuri care să afecteze drepturile oamenilor, iar starea de urgență permite măsuri totale într-o astfel de situație, sigur, limitată strict la sistemul energetic”, a spus Traian Băsescu.

El a adăugat că așteaptă și o poziție din partea președintelui Nicușor Dan în legătură cu actuala criză energetică.