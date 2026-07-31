Peste 10.000 de profesioniști autorizați și firme din cadastru, geodezie și topografie sunt afectați de indisponibilitatea sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Colegiul Geodezilor din România a transmis Guvernului, Senatului și Camerei Deputaților memorii prin care cere măsuri urgente, în condițiile în care lucrările nu pot fi recepționate și facturate, dar obligațiile fiscale, salariale și bancare continuă să curgă.

Incidentul informatic care afectează sistemele ANCPI riscă să provoace efecte economice dincolo de domeniul cadastrului. Tranzacțiile imobiliare, investițiile și alte proceduri administrative sunt întârziate, în timp ce profesioniștii și operatorii economici trebuie să suporte în continuare costurile curente.

Indisponibilitatea serviciilor ANCPI împiedică depunerea, recepționarea și valorificarea unui număr important de lucrări de cadastru, geodezie și topografie. Blocajul afectează direct peste 10.000 de profesioniști autorizați și operatori economici care activează în acest sector.

Lucrările au fost executate, iar firmele au suportat cheltuielile pentru personal, materiale, echipamente și deplasări. Procedurile administrative nu pot fi însă încheiate, iar serviciile prestate nu pot fi facturate și încasate.

În același timp, toate celelalte obligații au rămas în vigoare. Societățile trebuie să achite salariile, contribuțiile, taxele, creditele bancare și contractele de leasing, deși nu își pot încasa lucrările din cauze care nu depind de activitatea lor.

Prelungirea acestei situații poate duce la apariția unor incapacități de plată, la disponibilizări, la suspendarea activității unor operatori economici și la întârzierea investițiilor.

Colegiul Geodezilor din România a trimis memorii Guvernului și celor două Camere ale Parlamentului, prin care solicită adoptarea unor măsuri temporare pentru limitarea efectelor blocajului. Organizația cere ca ANCPI să emită un document oficial care să confirme perioada în care sistemele nu au funcționat și să arate că întârzierile produse în acest interval nu le pot fi imputate profesioniștilor și firmelor.

O altă solicitare privește prelungirea automată a termenelor administrative și contractuale afectate de indisponibilitatea sistemelor informatice.

Colegiul Geodezilor cere și suspendarea penalităților, sancțiunilor și a celorlalte forme de răspundere aplicabile pentru întârzierile provocate de acest blocaj. Printre propuneri se află și amânarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor aferente salariilor, fără aplicarea unor dobânzi sau penalități.

Organizația solicită instituirea unei scheme temporare de sprijin pentru profesioniștii și operatorii economici ale căror venituri au scăzut semnificativ în perioada în care sistemele ANCPI nu au funcționat. Pentru firmele care au credite și contracte de leasing sunt cerute perioade de grație și alte facilități care să le permită continuarea activității.

Colegiul Geodezilor cere implementarea urgentă a unor soluții alternative prin care documentațiile să poată fi depuse și procesate până la restabilirea completă a sistemelor informatice.

Organizația solicită și elaborarea unui plan național pentru recuperarea lucrărilor restante după reluarea activității ANCPI.

O altă propunere vizează constituirea unui grup de lucru operativ din care să facă parte reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Dezvoltării, ANCPI, Parlamentului, Colegiului Geodezilor și ai organizațiilor profesionale din domeniu.

Scopul acestui grup ar fi identificarea unor măsuri tehnice, administrative și legislative care să limiteze efectele incidentului și să permită reluarea activității în condiții normale.

Efectele indisponibilității sistemelor ANCPI nu se limitează la activitatea profesioniștilor din cadastru, geodezie și topografie.

În lipsa documentațiilor cadastrale și a serviciilor de publicitate imobiliară, numeroase tranzacții imobiliare nu pot fi finalizate. Sunt afectate și creditele ipotecare, autorizațiile de construire, investițiile publice și private, precum și lucrările de infrastructură.

Blocajul influențează activitatea notarilor publici, arhitecților, proiectanților, executorilor judecătorești, dezvoltatorilor imobiliari, instituțiilor bancare și autorităților publice. Indisponibilitatea sistemelor ANCPI produce astfel efecte asupra pieței imobiliare, construcțiilor, creditării, investițiilor, infrastructurii, administrației publice și veniturilor bugetare.

Fiecare zi în care sistemele rămân nefuncționale poate majora pierderile și poate extinde întârzierile către alte domenii și instituții dependente de serviciile cadastrale.

Reprezentanții Colegiului Geodezilor susțin că măsurile solicitate nu reprezintă privilegii pentru profesioniștii din domeniu, ci soluții temporare raportate la efectele blocajului. „Nu solicităm privilegii pentru profesioniștii din domeniu. Solicităm măsuri temporare, concrete și proporționale cu amploarea situației, astfel încât indisponibilitatea unui serviciu public esențial să nu conducă la falimente, disponibilizări și blocarea investițiilor.

Profesioniștii și operatorii economici nu pot fi obligați să suporte singuri toate consecințele unui incident care nu le este imputabil, în timp ce termenele, taxele, ratele și celelalte obligații continuă să curgă.

Intervenția autorităților nu reprezintă doar o măsură de sprijin pentru domeniul cadastrului, geodeziei și topografiei. Este necesară pentru protejarea întregului circuit economic și administrativ dependent de serviciile cadastrale și de publicitate imobiliară. Colegiul Geodezilor din România solicită Guvernului și Parlamentului analizarea cu maximă celeritate a măsurilor propuse și intervenția imediată pentru limitarea prejudiciilor deja produse și prevenirea extinderii acestora asupra economiei și cetățenilor.

Colegiul Geodezilor din România își exprimă disponibilitatea de a participa la identificarea și implementarea soluțiilor tehnice, administrative și legislative necesare.” Documentul este semnat de Mircea Afrasinei, președintele interimar al Colegiului Geodezilor din România.